Искали в лесу три дня: в России произошло жуткое ЧП с 5-летней девочкой

Пропавшую в Нижегородской области России 5-летнюю девочку после трех суток поисков нашли живой посреди леса.

Ребенок ушел из дома в деревне Степановка 18 августа. Возможно, девочка решила найти взрослых, которые пошли за грибами. Спасатели обнаружили ее 21 августа в буреломе, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ребенка в истощенном состоянии доставили в больницу. В настоящее время с ней работают врачи (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Иллюстрация. Ребенок в лесу SPUTNIK

Местный портал NN.RU, пишет, что девочка сама откликнулась на голоса людей, когда услышала свое имя – Зарина. По словам корреспондента, первое, что она попросила – "тортик" и пить.

Известно, что в поисках участвовали сотрудники местных Следственного комитета, МВД, МЧС, а также военнослужащие и волонтеры. Всего девочку искали около 700 человек.

Найденная в лесу девочка Звезда

Найденная в лесу девочка Звезда

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Першотравенске Днепропетровской области нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель. Павел Козлов пропал 28 июля. Его тело без признаков жизни нашли в канаве сточной воды местной шахты.

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