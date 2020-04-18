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18 апреля • обновлено в 18:07
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Игорь Соловей
Игорь Соловей
Аналитик Агентства международных исследований (АМИ) Все статьи автора

Ишаки Сталина-Путина

1.3т

В новом фильме "Русские грузины" Парфенова есть интересный момент: грузин-Орджоникидзе приезжает в 1920-х года в Тифлис убеждать Грузию присоединится к Российской Федерации на правах автономии. Таким образом выполняя распоряжение Сталина, который хотел того же от остальных регионов (Украины в том числе).

Но с Орджоникидзе не соглашаются его же земляки - "на это не пойдут грузины, ты ж сам грузин, должен понять".

Тот не соглашается: "Во-первых – коммунисты, а уже потом – грузины... Иначе вы не коммунисты, а социал-националисты", – кричит им Орджоникидзе.

В ответ местные грузины называют того "ишаком Сталина". Случается драка. Конфликт огромный.

Но Ленин заступается за Грузию, обвинив Орджоникидзе в имперских замашках и назвав его "великорусским держимордой".

И тогда Ленин говорит знаменитую фразу, которая характеризует не только тогдашних орусевших грузин, а и всех осовеченых политиков других национальностей:

"Известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения". То есть, хотят быть русскими больше, чем сами русские.

Поэтому окончательно остановились на названии нового государства - СССР, без национального названия "российская". Понятно почему - все еще мечтают о мировой революции.

Ничего не поменялось и в более поздние времена: советсткие Брежневы-Кобзоны-Долины-Садовничий-Матвиенки и мноооогие другие (часто менее публичные, но все же не менее влиятельные на своих участках работы) напрочь забыли свое украинство, работая на благо советской империи.

А уже сейчас все эти Козаки-"Вагнеры"-Захарченки-Якименки-Чаленки-Безпальки и прочие опричники, забыв о своём происхождении, куют новую империю - путинскую фсбшно-чекистскую.

Такие себе "ишаки Путина", как бы сказали о них грузины раннего СССР.

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Владимир Ленин Владимир Путин Иосиф Сталин
Источник
Источник: Телеграм-канал Игоря Соловья
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Комментарии на сайте не модерированы
Столяр Олександр
Столяр Олександр
Тое сть, ЗАЖОПинцы-ишаки Пукина! И это здорово! А как звучит: ишак Рабинович, ишак Медведчук...
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