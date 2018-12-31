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Исчезновение клиентки BlaBlaCar: вероятный убийца рассказал, где спрятал тело

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Россиянин Виталий Чикирев, который признался в убийстве директора Burger King Ирины Ахматовой, спрятал ее тело в лесополосе Московской области.

Точное место он не озвучил, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

"Житель города Серпухова Московской области, который на допросе признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе Московской области", – говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты устанавливают место нахождение тела женщины.

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Ирина Ахматова

Ирина Ахматова

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу похитили директора общепита Burger King Ирину Ахматову. Позднее выяснилось, что женщина взяла попутчика через сервис BlaBlaCar, который оказался насильником-рецидивистом.

Вскоре был задержан Виталий Чикирев. 29-летний мужчина по итогам допроса в следственном отделе Москвы дал признательные показания, рассказав, что спланировал убийство заранее, забронировав на сервисе BlaBlaCar с фальшивых аккаунтов все места в машине жертвы. Также есть предположение, что Чикирев мог воевать на Донбассе.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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минин евген
минин евген
как прекрасно когда кацапьё заебенит кацапьё. роготеке даже помогать нн нужно, сами себя уничтожат.
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