Исчез с радаров: в России случилось второе за утро ЧП с самолетом

В России самолет, следующий рейсом Москва - Самара, провел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС." По предварительной информации, на борту отказала гидросистема", – сказал собеседник.

По его словам, самолет принадлежит компании Global Jet. На его борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. К месту ЧП прибыли 14 автоцистерн.

Самолет аварийно сел в Шереметьево Иллюстрация

При этом "Интерфакс" уточняет, что аварийный Airbus провел в воздухе после взлета из "Жуковского" всего минуту, затем метка с радаров пропала.

"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сказал источник. Экипаж связался с диспетчерами позднее и сообщил об аварийной посадке в поле в 2 км от торца полосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 15 августа пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский (Подмосковье).

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