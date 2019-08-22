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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

Маша Захарова нехай повчає Путіна, а не Зеленського

1.5т Читать материал на украинском

МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали.

Їх " чекаємо від вас сигналу" це - "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша.

Новости
Зеленский столкнулся с предательством

І ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму.

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Автор
Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Украинские политзаключенные в России
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Мария Захарова
Место
Украина
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Ірини Геращенко
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Ukr Igore
Ukr Igore
Слава Україні!!
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