МЗС РФ нахамило Зеленському. Оперативно нахамили, не чекали не те, що кілька днів, а навіть кілька годин не чекали.

Їх " чекаємо від вас сигналу" це - "чекаємо від вас капітуляції". Що тут можна сказати? Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України і українська опозиція, а не Маши з Уралмаша.

Новости Зеленский столкнулся с предательством

І ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій. Звільнення заручників, повернення Донбасу і Криму.

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