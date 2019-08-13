Священник чуть не убил ребенка при крещении в России: выяснилась неожиданная деталь

Несмотря на конфликтную ситуацию, которая возникла во время крещения годовалого ребенка в Гатчине (Россия), обряд считается действительным.

"Канонических нарушений как таковых нет – ребенок крещен", – сказалв блиц-интервью OBOZREVATELпротоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин.

Крещение ребенка, иллюстрация Бакъдар

Отвечая на вопрос, действительно ли церковный канон требует тройного погружения ребенка в воду во время таинства крещения, он пояснил: "Крещение – это таинство, в котором действует Святой Дух, независимо от того, окунули человека или полили. Конечно, правильнее окунать. Но, если мы вспомним эпизод из жития святого Николая-Чудотворца, то он в купели встал. Значит, что, надо было его брать за ноги и макать головой вниз? Нарушения канонов в обливательном крещении совершенно нет".

"Я, например, всегда спрашиваю родителей, особенно, когда крещу совсем маленьких детей: окунаем или поливаем?" – добавил священник.

Как писал OBOZREVATEL, российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине. На видео видно, как монах силой окунает ребенка в воду под крики матери и самого малыша. Мать ребенка рассказала, что священник еще до начала обряда вел себя грубо.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.