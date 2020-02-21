Главная Новости
21 февраля • обновлено в 10:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио Свобода Все статьи автора

Интервью Путина – пример настоящего журналистского позора

2.8т

Вот пример настоящего журналистского позора. В ТАССе придумали выкладывать Путина кусочками. Они каждый день будут резать его по кусочку, а целиком выложат 26 марта, в 20-ю годовщину его прихода к власти. Интервью к этому времени конечно протухнет и лопнет, как банка со старыми консервами, разбрызгивая во все стороны литры ботокса.

Но конечно не в кусочках журналистский позор, и не в консервах. А в том, что когда речь идет о Путине, то каким бы ни было твое имя в журналистике, твоя работа в данном случае - внимать и кивать. Кивать и внимать.

Новости
Скабеева потрясена из-за российских туристов

Вот он сидит и порет, Путин, в этом клипе, что это украинские националисты разорвали светлые отношения с Россией в ущерб интересам обеих экономик, и человеческих связей и т.д. и т.п., и все это выгодно всяких их западным хозяевам, которые хотят разделить Украину и Россию, поскольку не хотят видеть "глобального конкурента" в их объединенном лице, и поэтому "будут делать все, чтобы нас растаскивать"!

И конечно по-хорошему любой нормальный журналист должен был слушать-слушать все это, а потом хлопнуть себя по коленке и сказать:

- Бл*дь! Мы у них Крым тяпнули! Мы! Мы к ним на Донбасс влезли! Мы! Какое на х*р "растаскивают"?!

Но этот ничего не сказал. Потому что в данном случае он никто и звать его никак.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Елена Рыковцева Елена Рыковцева
Темы
Интервью Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Елены Рыковцевой
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Путин сказал совершенную правду. Укронацисты сочиняли антироссийские фейки и хотели разорвать отношения с Россией и до Крыма. Поэтому когда выбор потерять всю бывшую УССР , или потерять ее не лучшую часть без Крыма и Донбасса - лучше потерять часть
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги