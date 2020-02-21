Вот пример настоящего журналистского позора. В ТАССе придумали выкладывать Путина кусочками. Они каждый день будут резать его по кусочку, а целиком выложат 26 марта, в 20-ю годовщину его прихода к власти. Интервью к этому времени конечно протухнет и лопнет, как банка со старыми консервами, разбрызгивая во все стороны литры ботокса.

Но конечно не в кусочках журналистский позор, и не в консервах. А в том, что когда речь идет о Путине, то каким бы ни было твое имя в журналистике, твоя работа в данном случае - внимать и кивать. Кивать и внимать.

Вот он сидит и порет, Путин, в этом клипе, что это украинские националисты разорвали светлые отношения с Россией в ущерб интересам обеих экономик, и человеческих связей и т.д. и т.п., и все это выгодно всяких их западным хозяевам, которые хотят разделить Украину и Россию, поскольку не хотят видеть "глобального конкурента" в их объединенном лице, и поэтому "будут делать все, чтобы нас растаскивать"!

И конечно по-хорошему любой нормальный журналист должен был слушать-слушать все это, а потом хлопнуть себя по коленке и сказать:

- Бл*дь! Мы у них Крым тяпнули! Мы! Мы к ним на Донбасс влезли! Мы! Какое на х*р "растаскивают"?!

Но этот ничего не сказал. Потому что в данном случае он никто и звать его никак.

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