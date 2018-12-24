Иностранцы вывели из России рекордную сумму: что произошло

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный с 2013 года объем денег – свыше $1 млрд.

Как сообщает "Коммерсант", суммарный отток стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран.

Из фондов, ориентированных на рынок РФ, только за три последние недели вывели $330 млн. А всего за год – более $1 млрд. При этом больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд.

Уточняется, что приток инвестиций наблюдался только в январе – более $0,5 млрд. А далее последовали две мощные волны оттока. Весной иностранные инвесторы вывели $700 млн, а осенний исход продолжается до сих пор.

Подобные действия иностранных инвесторов объясняются санкциями США против России, список которых поэтапно расширяется, и в него попадают чиновники и крупные бизнесмены.

Отток капитала из России ВВС

"Санкции против "Русала" и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов", – поясняет партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

По данным издания, инвесторы также реагируют на цены за нефть. Например, 21 декабря стоимость марки Brent упала ниже $53 за баррель впервые с 5 сентября 2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января 2018 года Министерство финансов США обнародовало "кремлевский доклад" – список лиц из 210 имен, на которые распространились санкции.

27 августа вступила в силу первая часть так называемых адских санкций США в отношении России из-за отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля, что сразу же отразилось на рубле, который упал на 26 копеек.

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8 ноября появился новый список лиц и компаний, попавших под пакет санкций из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. А 19 декабря Минфин США расширил действие ограничений. В список вошли сотрудники ГРУ, а также причастные к кибератакам и прочим вмешательствам на мировой арене.

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