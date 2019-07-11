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Иностранные диверсанты: появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова

1.9т Читать материал на украинском

Туристов из группы Дятлова в 1959 году могли погубить иностранные диверсанты.

Об этой версии вспомнило издание "Свободная пресса" в своей статье. В частности, ее высказывал адвокат Давид Кемулария.

"Там погиб человек, который работал на ядерном заводе и который занимался разработкой оружия. В любом случае этот тот объект, который вызывает повышенный интерес у всех спецслужб мира. Почему не рассматривается вариант того, что их пытали и убили иностранные разведчики или диверсанты и что к этому причастны иностранные спецслужбы?" – говорил он.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архивное фото

По информации журналистов, группа Дятлова якобы всегда считалась в КГБ так называемой "группой сопровождения", с которой обязательно в поход отправлялись сотрудники КГБ.

"И в этот раз в нее входило два особиста, среди которых одним и был Георгий Кривонищенко. Оказывается, он работал на закрытом предприятии, на котором завелся диверсант — его никак не могли вычислить. И только в походе совершенно случайно выяснилось, кто он на самом деле", – сказано в публикации.

Выдвигается предположение, что диверсанты либо были в составе самой группы, либо же следили за туристами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидец рассказал, что группу Игоря Дятлова могли убить местные жители при посредничестве человека по имени Андрей, в гости к которому туристы заходили перед гибелью.

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