"Инопланетяне?" Загадочная вспышка в небе напугала Сибирь. Видео

В Алтайском крае, Россия, местные жители наблюдали странную голубую вспышку в небе.

Как сообщает "Алтайская правда", вспышка озарила небо и сразу же исчезла.

Яркость была настолько сильной, что вспышку видели жители Бийска, Алейска, Барнаула, Новоалтайска, Первомайского района, сел Советское, Алтайское, Тогул и других населенных пунктов РФ.

"У нас в Поспелихинском районе тоже было. Саму вспышку в небе не видел, но землю осветило", "Инопланетяне делали рентгенографию земли", – писали россияне в соцсетях.

При этом некоторые пользователи сообщали, что за вспышкой последовал звуковой удар.

"Предварительно можно сказать, что явление сопровождалось одиночной, яркой, быстро нарастающей и угасающей вспышкой. Оно могло быть вызвано вторжением в атмосферу Земли небольшого метеороида диаметром ~0,5-1 м", – говорится в сообщении.

Отметим, что причиной этого загадочного явления стала комета 2I/Борисов (это имя которое отражает внесолнечное происхождение, а также второй порядковый номер в группе таких объектов), вторгшаяся в атмосферу Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму прошли очередные военные учения, которые напугали местных жителей.

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