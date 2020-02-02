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2 февраля • обновлено в 15:48
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
Российский финансист и блогер Все статьи автора

Империю Зла нужно разрушить

2.7т

Владимир Путин – член КПСС (так и не покинул стройных рядов этой преступной партии и не сдавал своего партбилета) и майор КГБ (на момент распада СССР он был майором КГБ, а никаким не полковником). Путин добровольно служил этим организациям, он сам пошёл в них служить, он хотел в них служить. ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ – самая отмороженная преступная экстремистская террористическая организация, которую знал мир за всю историю своего существования – и которая захватила власть в нашей стране 100 лет назад, и нелегально удерживает её до сих пор. И терроризирует Россию и весь мир уже второе столетие (!) как. В общей сложности ВКП(б), КПСС и Единая Россия, вместе со своими специально созданными преступными органами силового подавления ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, за годы своей преступной власти уничтожили 60 миллионов человек (некоторые историки и учёные полагают, что даже больше). Путин – плоть от плоти часть этих преступных организаций. И в наше время даже возглавил их.

Недавно Путин и его ОПГ отметили начало второго 100-летия создания ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ – да-да, той самой отмороженной преступной экстремистской террористической организации, которую только знал мир за всю историю своего существования – и которая захватила власть в нашей стране и нелегально удерживает её.

Путин и его ОПГ вышли из СССР, не сдав партбилетов и не сняв погон КГБ. СССР не был государством. СССР был преступной террористической и экстремистской организацией. КПСС не была партией. КПСС была преступной террористической и экстремистской организацией. КГБ был преступной террористической и экстремистской организацией, обслуживающей КПСС и СССР.

Над СССР, РФ (в её сегодняшнем виде), ВКП(б), КПСС, Единой Россией и ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ должен быть проведён суд.

Новости
В воздухе пахнет большой войной

Путин и все члены его ОПГ должны были быть люстрированы ещё в самом начале 90-х, и тогда этих большевистских бандитов сегодня мы бы даже не знали по именам. Тогда – только люстрация (которой не было). Но за преступления, которые совершил Путин во главе Российской Федерации, он сейчас должен быть отдан под суд.

Мумия Ленина должна быть сожжена, а пепел – развеян по ветру, чтобы никто никогда не смог притащить сумасшедших последователей на его могилу – как никто не может восхвалять Гитлера на каком-либо месте его упокоения. То же самое необходимо сделать и с останками Сталина и наиболее кровавых его сообщников по чудовищным преступлениям против человечности и своего народа.

Все памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Путину и другим членам их преступных организаций должны быть демонтированы. Должны быть проведены де-ленинизация, де-сталинизация и – особенно – де-путинизация.

Мавзолей должен быть преобразован в Музей советского коммунистического террора – музей, который навсегда задокументирует преступления тех кровавых массовых убийц, чьи мумии когда-то хранились в этом помещении, в целях массового же им поклонения оболваненным народонаселением-зомби СССР и РФ.

Империя Зла может быть разрушена, но она пока ещё жива. Наша ответственность перед будущими поколениями – разрушить эту Имперую Зла. И строить настоящий капитализм в свободном демократическом государстве.

С обязательным верховенством права. Mandatory rule of law. Без верховенства права мы будем оставаться незаконными самозванными НКВДшными путинами.

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Автор
Слава Рабинович Слава Рабинович
Персоны
Владимир Путин Иосиф Сталин Владимир Ленин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Славы Рабиновича
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Все чего то должны оказывается Жыдоровичу!))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Какой уже год этот дурачок Слава бьётся об стену в истерике?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему Шлава сидит дома на своей пархатой жёпе а не сносит памятники Ленину, Сталину и Путену? Почему Шлава не выкапывает трупы Сталина, Брежнева, Хрущева, не сжигает их и не развеивает пепел по ветру? Почему пархатый Шлава всю свою скотскую жызнь ноет как обычный среднестатистический xoxoл а не разрушает Ымперыю Зла и не строит нормальный капитализьм?
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