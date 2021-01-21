Когда я знакомился с расследованием ФБК, посвященным путинскому дворцу под Геленджиком, меня все время преследовало чувство, что все это я уже видел. Примерно тот же стиль, примерно тот же язык обличения, примерно тот же интерес аудитории. Но вот только где? – пишет Виталий Портников для издания Грани.ру.

Вспоминать долго не пришлось. Конечно же, Межигорье, Межигорье Януковича, по которому после Майдана 2013-2014 годов водят экскурсии. Да, конечно, теперь, когда я увидел дворец Путина, я понимаю, что тогда коррупционный Гулливер был в стране лилипутов, а сейчас он попал в страну великанов. Но суть-то от этого не меняется. Все те же амбиции случайных людей, которые научились разве что разворовывать государство. Все та же дорогостоящая безвкусица, которая просто зашкаливает в каждом кадре каждого жилого и нежилого помещения. Все то же искреннее непонимание, почему мне так нельзя, если я царь. Все то же стремление - при искреннем непонимании, почему так нельзя, - записать собственное имущество на подставных лиц. Все тот же интерес аудитории, которая только открывает рот от этого псевдокупеческого размаха, пытающегося выдать себя за псевдодворянский. В России, разумеется, больший метраж и больше охраны, чем в Украине. Так и Украина - не Россия.

Когда украинские активисты и журналисты проводили дни и ночи под Межигорьем, рассказывая о незаконной приватизации бывшей правительственной резиденции и ее показушной роскоши, я писал, что на самом деле Межигорье – не причина, а следствие наших бед, как, впрочем, и украинская коррупция.

Украинская коррупция, которая привела к Межигорью, а потом к восстанию 2013-2014 годов, а потом к торжеству популизма в 2019 году, – следствие абсолютного равнодушия большой части моих соотечественников к будущему Украинского государства и их нежелания это государство строить. А равнодушием и инфантильностью всегда пользуются воры и казнокрады.

Это то, о чем не говорит Алексей Навальный в своих расследованиях. Дворец в Геленджике – следствие российской коррупции. А российская коррупция – прямое следствие того, что большинство россиян воспринимает чудище, возникшее на развалинах Советского Союза, в качестве полноценного государства, которого все боятся, которое все должны уважать и которое опять наводит порядок там, где посчитает нужным. Ну и большинство россиян, как, впрочем, и большинство украинцев или белорусов, даже и не думает стать участниками перемен в этом государстве, превратить коррупционную империю в Родину.

Понимания первопричин коррупции нет ни у тех, кто этой коррупцией занимается, ни у тех, кто эту коррупцию расследует, ни у тех, кто возмущается коррупционными злоупотреблениями. И этим безразличием, этим инфантилизмом, как и в Украине, в России пользуются воры и казнокрады. И, разумеется, правителем такого государства всегда будет император Геленджика.

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