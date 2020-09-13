В совке существовало явление, которое тогда получило собственное название "приписки". Суть его состояла в том, чтобы в отчеты о чем-то произведенном включалось больше, чем было на самом деле. Считалось, что это явление стало продуктом совковой, плановой экономики и в этом был свой резон.

Ведь успешность работы предприятия и его руководства, а заодно и территориальных партийных органов, измерялась в способности выполнять план. Вернее, надо было выполнить 101% плана, чтобы получить премии, а руководство – возможность роста. Поэтому, если не удалось выполнить план, то его надо было просто дорисовать, что с успехом и делалось.

Уже в конце совка, когда все понимали, что страна летит в яму, стало не до этого, а все – от руководства до простого рабочего, стали тащить со своих предприятий все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Иногда тащили такое, что такая возможность становилась очевидной только постфактум. Доходило до того, что растаскивалось все ликвидное сырье и разукомплектовывалось оборудование, и потом предприятие просто не могло выполнить плана, но наверх посылали победные реляции о том, что все хорошо и все в порядке.

Но на самом деле, на Московии это было и раньше, когда ни о каком коммунизме и плановой экономике никто не слышал. Социалистических соревнований еще не было, а "потемкинские деревни уже были". Но даже когда рухнул совок, ничего кардинально не изменилось и мы уже описывали несколько таких вариантов, произошедших только в этом году.

В последний раз это продемонстрировал Газпром, когда до обещанных Путину 200 миллиардов кубов поставок газа в Европу не хватало продать 8 миллиардов и тогда Газпром купил этот объем через свои европейские дочерние предприятия. Сам у себя. В результате, Путину отчитались о том, что руководство Газпрома "отвечает за базар" и все хорошо. Правда, в этом году прошлогодний подвиг уже кажется полным абсурдом, но сам способ "приписок" никуда не делся.

Так, российские СМИ буднично и уныло фиксируют резкое падение инвестиций в российскую экономику и усиливающийся отток капиталов, но у Путина написали сочинение о том, что российская экономика оказалась самой стойкой и не подверженной кризису, связанному с пандемией коронавируса. Но фокус тут в том, что если у тебя действительно самая стойкая и здоровая экономика, инвестор будет стоять в очередь за твоими финансовыми инструментами. А если все наоборот, то твои заявления выглядят не по фен-шую.

Для инвесторов важно то, как себя чувствуют ценные бумаги правительства. Если они торгуются бодро и в больших объемах, то это значит, что действия правительства – правильные и ситуация оптимистичная и наоборот. Но если все же разворачивается второй вариант, а надо показать бодрость духа, то почему бы не воспользоваться опытом Газпрома и других товарищей?

И вот российская пресса описывает ситуацию, которая сложилась на прошедшей неделе.

"На спасение федерального бюджета России, где, по оценкам Минфина, не хватает каждого пятого рубля, прибыла "бригада скорой помощи" из крупных покупателей гособлигаций, которые вторую неделю подряд одалживают правительству рекордные суммы. Аукционы облигаций федерального займа в среду снова прошли под диктовку узкого круга инвесторов-гигантов, благодаря которым за один день Минфин смог покрыть половину месячного дефицита казны".

Не правда ли, что-то такое знакомое, что кажется совок своими самыми отвратительными частями уже не просто вернулся в лепрозорий, но живет и процветает? Причем, у самой российской прессы нет сомнений в том, что это "либо госбанки, либо финансируемые ими аффилированные финансовые организации. То есть, государство выкупило бумаги у государства, чтобы сымитировать бодрый инвестиционный интерес.

Но фокус тут вот в чем, когда дело доходит уже до таких имитаций, то на самом деле это уже переходит в разряд имитации жизни самого государства. И в какой-то момент имитация заканчивается, а вслед за ним и государство.