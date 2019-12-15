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15 декабря • обновлено в 16:44
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"Им пригодится": в России депутат подарил чиновникам вазелин. Видео

1.4т
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В России депутат Госдумы Вадим Булавинов угодил в скандал, подарив чиновникам баночку вазелина. Инцидент произошел на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородской области.

Новую школу в поселке ждали не один десяток лет, а к открытию ее готовили даже сами ученики. Школа строилась с большим трудом, пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса, пишет Topnews.

"Понимая, что скоро сюда приедет губернатор Нижегородской области, чтобы лично посмотреть, хочется подарить главе администрации, который обязан контролировать сроки и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", – сказал Булавинов.

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Поступком Булавинова заинтересовалась комиссия Госдумы РФ по вопросам депутатской этики. В комиссии захотели выслушать позицию Булавина и понять, что он имел в виду, когда дарил такой презент чиновнику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России чиновник завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать пенсию.

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Место
Россия Нижний Новгород
Теги
Государственная Дума России Новости России
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Lux Alex
Lux Alex
Шикарно.
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