Президент России Владимир Путин проглядел пандемию коронавируса COVID-19, потому что изначально демонстрировал невежество к этой проблеме.

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Об этом в интервью "Гордону" заявил бывший советник президента РФ, российский экономист и старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов. По его словам, степень отсталости России в борьбе с эпидемией является чудовищной.

"Прежде всего надо сказать, что Путин абсолютно проглядел эту пандемию. В его заявлениях, в его реакции, в его действиях было продемонстрировано тотальное невежество относительно того, что из себя представляет эпидемия и как надо себя вести. Сейчас можно просто сложить в ряд цитаты из его выступлений и выступлений его пресс-секретаря. 4 марта, когда пандемия уже бушевала по всему миру, когда она уже пришла на территорию России, когда на территории России она уже перешла в стадию эпидемического взрыва", – отметил он.

"Сейчас эти все данные известны, 2 марта на территории России она от отдельных случаев перешла в стадию взрыва... 4 марта Путин делал заявления о том, что, значит, ему сообщает Федеральная служба безопасности о провокационных слухах, которые распространяются с Запада для того, чтобы подорвать стабильность и так далее. Человек демонстрировал чудовищное невежество и непонимание того, что произошло, как это работает. Потом он стал рассказывать про борьбу с печенегами и половцами, что вызвало, конечно, приступ гомерического хохота у всех, кто видел и слышал", – добавил Илларионов.

Он подчеркнул, что за месяц позиция Путина изменилась, однако ситуация в стране теперь очень сложная.

"Из того, что мы видим, в России нет системы тестирования на коронавирус. Те данные, которые сообщают, что есть более миллиона тестов на коронавирус, – не имеют никакого отношения к действительности. Что они под этим подразумевают? Градусником померили температуру – это называется тестом на коронавирус на их языке? Все люди, которые столкнулись с коронавирусными проблемами, говорят одно и то же: невозможно сдать тест на коронавирус, невозможно добиться, невозможно получить доступ, невозможно получить результаты", - подчеркнул Илларионов.

По его словам, самое страшное заключается в том, что масштабов эпидемии на территории России никто не представляет.

"Я каждый день читаю информацию о том, что приезжают китайцы из Владивостока на территорию Китая, там, видимо, какие-то чартерные самолеты летают – вывозят китайцев… И с каждого рейса снимают от двух до 20 человек, зараженных коронавирусом. Они информируют российские власти о том, что на самолете, которые прилетел по маршруту такому-то снято столько-то заболевших человек", – рассказал экономист.

Илларионов обратил внимание, что, если в том же Китае власти наработали определенный опыт в борьбе с эпидемией, то в Россия в этом вопросе отстала от других.

"В России даже не могут идентифицировать, болен человек коронавирусом или нет. Степень отсталости, неадекватности системы тестирования и диагностики эпидемии на территории России является чудовищной. Из этого можем сделать, к сожалению, только один и самый неприятный вывод: поскольку масштабы катастрофы эпидемии в России неизвестны, тестирования настоящего не проводится, диагностики нет, это значит, что эпидемия только начинается. Она будет расти и дальше", – подытожил бывший советник Путина.

По его словам, сейчас масштабы заражения увеличиваются со скоростью 22% в сутки, и примерно такая же скорость и увеличения количества умерших.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илларионов назвал главного виновника вспышки коронавируса. По его словам, это китайские власти, которые скрывали COVID-19.