"Ихтамнет?" Российские писатели "сдали" захвативший Донбасс Кремль

Российские писатели, которые поддерживают террористов на Донбассе и даже воевали с ними бок о бок, в своих книгах разоблачили Кремль, который настойчиво утверждает, что военных РФ в Украине нет.

Несмотря на то, что руководство страны традиционно отнекивается от участия в военных действиях, очевидцы описывают совсем другую картину, передает ВВС.

В частности, советник погибшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, российский писатель и пособник оккупантов Захар Прилепин в своем новом романе о Донбассе "Некоторые не попадут в ад" откровенно написал, кто на самом деле руководил армией террористов.

Война на Донбассе "Корреспондент"

"Корпусом командовал армейский генерал, явившийся из одной соседней северной страны", — подчеркнул он. По его словам, он явно был "пенсионером", которого потом пришлось заменить.

О приехавших наемникам Прилепин отзывался так: "На одного толкового заехавшего сюда офицера приходилось три залетных, которые там, на севере, всем надоели — и теперь были сосланы в донецкие степи, чтобы дома их не расстреливать".

При этом писатель, поддерживающий террористов, Александр Жучковский в своей книге "85 дней Славянска" подробно описывается захват этого города группой Игоря Стрелкова (Гиркина).

"За лето 2014 года произошло все буквально так, как прогнозировал Стрелков: отряды ополчения были почти раздавлены, отрезаны от российской границы, в РФ хлынули сотни тысяч беженцев, — пишет Жучковский. — И России все-таки пришлось вводить войска, хоть и неофициально. Сделай это Москва в конце июня — начале июля, то Славянск до сих пор был бы под русским флагом".

По его словам, без поддержки Кремля до осени террористы бы не продержались.

А российский журналист-международник Игорь Ротарь сравнил события на Донбассе с Приднестровьем. "Действительно, сходство просто поразительное: бешеный энтузиазм населения, те же обвинения в фашизме правого берега — в одном случае Днепра, в другом — Днестра. Приднестровцы говорили, что согласны быть молдаванами, но не румынами, жители Донбасса заявляют, что они украинцы, но не "бандеровцы", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин призвал к проведению "референдума" на Донбассе касательно "выхода из состава Украины".

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