Их нашли живыми: в тайне перевала Дятлова вскрылись новые скандальные детали

Участники группы Дятлова, которые погибли в 1959 году в горах Северного Урала (Россия), были подвержены химическому отравлению.

Аэроразведка могла найти их живыми, однако шансов на спасение не было. Такое предположение озвучил писатель Анатолий Гущин, сообщает "Рамблер".

По его версии, отравление могли вызвать испытания оружия в СССР.

Перевал Дятлова Архивное фото

"Когда прилетела авиаразведка, то обнаружили, что на перевале оказались пострадавшие. Наверняка, их даже пытались спасти, но они получили такое отравление, что это было невозможно", – объяснил он.

Кроме того, друг одного из погибших сказал, что придерживается версии причастности прокуратуры к данной трагедии. "Ищите корни этих событий в самой прокуратуре", — заявил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в тайне перевала Дятлова случился неожиданный поворот. Как оказалось, погибших могло быть не 9, а 11.

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