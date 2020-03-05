Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) станет членом новой Партии прямой демократии в России.
Об этом "Коммерсанту" сообщил член оргкомитета политсилы Тимофей Шевяков.
Игорь Гиркин (Стрелков)
antikor.com.ua
Вместе с Гиркиным в партию примут Марию Бутину, телеведущую RT, российскую шпионку, работавшую в США.
"Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде партии", – сказал Шевяков.
По его словам, Бутина будет курировать в партии вопросы цифровой грамотности. Чем займется Гиркин, будет решено на съезде политсилы.
Мария Бутина
BBC
При этом сам Гиркин заявил, что его приглашали на учредительный съезд, но вступать в партию он не собирался.
Напомним, что Игорь Гиркин является одним из подозреваемых по делу сбитого Boeing-777 на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин не исключает, что российские власти могут выдать его голландскому следствию.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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