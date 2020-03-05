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6 марта • обновлено в 02:33
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Игорь Стрелков станет членом Партии прямой демократии в России

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Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) станет членом новой Партии прямой демократии в России.

Об этом "Коммерсанту" сообщил член оргкомитета политсилы Тимофей Шевяков.

Игорь Гиркин (Стрелков)

Игорь Гиркин (Стрелков)

antikor.com.ua

Вместе с Гиркиным в партию примут Марию Бутину, телеведущую RT, российскую шпионку, работавшую в США.

"Игорь Стрелков и Мария Бутина зарегистрировались для участия в учредительном съезде партии", – сказал Шевяков.

По его словам, Бутина будет курировать в партии вопросы цифровой грамотности. Чем займется Гиркин, будет решено на съезде политсилы.

Мария Бутина

Мария Бутина

BBC

При этом сам Гиркин заявил, что его приглашали на учредительный съезд, но вступать в партию он не собирался.

Напомним, что Игорь Гиркин является одним из подозреваемых по делу сбитого Boeing-777 на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин не исключает, что российские власти могут выдать его голландскому следствию.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Игорь Гиркин (Стрелков)
Место
Россия
Тег
террористы "ДНР"
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К. Алла
К. Алла
Зашла я на страницу Стрелкова, и там написано: Игорь Стрелков вчера в 13:11 Имею сообщить, что в партию «прямой демократии» я не вступал и не собирался. Меня, действительно, приглашали сегодня на ее учредительный съезд. Но только в качестве гостя и в частном порядке (не от руководства). Не более того. Так как я сегодня работаю - то, естественно, что на съезд я не поехал, и теперь уже точно не поеду.
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