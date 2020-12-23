Внезапно умер российский миллиардер, чей сын ровно 5 лет назад жестоко убил собственную мать

В Занзибаре (Танзания) утром 23 декабря внезапно умер российский миллиардер Игорь Сосин.

Как пишет Telegram-канал Baza, родные не смогли разбудить мужчину и вызвали скорую помощь, однако медикам оставалось только констатировать смерть. Предварительно, 53-летний бизнесмен скончался во сне от остановки сердца.

На острове миллиардер отдыхал вместе со своей 18-летней дочерью Таисией и еще одной знакомой девушкой. Там он планировал встретить Новый год.

По данным Telegram-канала, организовать церемонию прощания, а также транспортировать тело в РФ семье Сосина помогают российские предприниматели Александр Соркин и Михаил Фридман.

Как известно, 5 лет назад – 10 декабря 2015 года – сын Сосина Егор убил собственную мать Анастасию. Преступление произошло в отеле в Казани. Полицию туда вызвали другие постояльцы, которые видели, как сын бизнесмена слонялся по коридорам со следами крови на одежде.

20-летнему парню грозила тюрьма, однако его признали психически нездоровым и принудительно отправили на лечение.

Что известно об умершем Игоре Сосине:

Он являлся основателем сетей магазинов "Старик Хоттабыч", совладельцем торговой сети OBI, владельцем компании DIY Project Russia.

В 2013-м купил на аукционе рукопись романа Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани" за 306 тысяч долларов.

В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi.

Весной-2020 бизнесмен перенес коронавирус.

В последние месяцы, по данным СМИ, занимался бракоразводным процессом со своей женой Инной и якобы очень тяжело переносил это.

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