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16 сентября • обновлено в 11:47
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Раскол России: зреет открытый конфликт

Путинские СМИ любят пугать население развалом России. А ведь страна давно в процессе распада. Она подобна растрескавшемуся оконному стеклу, которое кое-как держится в раме, но если кто-то решится надавить на него, разлетится на множество осколков.

От обычных империй Россия отличается тем, что разделена не только на метрополию и колонии, но и на меньшинство внутренних колонизаторов и большинство формально имперской нации, подвергающееся фактически колониальной эксплуатации.

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Страна расколота социально, территориально, сословно и национально:

- на привилегированное меньшинство: высшею бюрократию, включая силовиков, и связанный с ней олигархат (примерно три процента сверхбогатых, которым принадлежит около 90% всех финансовых ресурсов страны) и остальные 97% населения, подвергающиеся жестокой и унизительной эксплуатации со стороны социальной верхушки.

- на метрополию (Москва) и фактические колонии (остальная Россия, включая привилегированные колониальные анклавы: Петербург, Чечню, Сочи и т.д.);

- на опричную Россию силовых структур и земское статское население, абсолютно бесправное перед всевластием новых опричников, унижающих, пытающих и грабящих людей без погон.

- имперский центр и национальные окраины, все в большей степени подвергающиеся русификаторскому давлению..

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По всем этим линиям усиливается раскол и зреет открытый конфликт. Скоро ли стекло разлетится вдребезги? Это зависит только от того, когда на него надавят, например, при попытке помыть.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Игороша,узбагойся,не рви жопу на британский флаг! не дождётесь,либерасты....мостик боруха немцова лучшее предупреждение.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Кацaп Кацaпыч, сосал сосаыч,по ходу дела тебе не даёт даже резиновая кукла.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дегтяренко Светлана, шо с пастью, животное? Чем ее так искривило? Рюзге езиг так прорвал тебе пасть, тупая самка кацaпа. Ты уже нечленораздельно звуки издаешь, одичалое. Иди отсюда, тварь. Пшла вон, дрянь.
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