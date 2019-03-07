Путин: "Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом".

Владимир Путин

Ни для кого не секрет, что ФСБ обеспечивает "хорошие результаты", как кандидатам партии власти (в том числе самому Путину) на выборах, так и российским спортсменам на международных соревнованиях. Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов - в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие "национал предатели". А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор "всех наших побед".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.