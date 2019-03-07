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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

Путин сделал чистосердечное признание

14.5т

Путин: "Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом".

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Владимир Путин

Владимир Путин

Ни для кого не секрет, что ФСБ обеспечивает "хорошие результаты", как кандидатам партии власти (в том числе самому Путину) на выборах, так и российским спортсменам на международных соревнованиях. Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов - в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие "национал предатели". А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор "всех наших побед".

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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Куреза Александр
Куреза Александр
Питерскай ПЛЕШИВЫЙ УРКА подворотен путлер боится сваИх крепостных рабов слопатыжрущих лишнехромосомов - жрать уже пять лет не дают, за питание из мусорных бачков сажают... никто в Мире так быстро не утилизировал бы мокшан!!!
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Когда?
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Губки бантиком, бровки домиком Похож на маленького сонного гномика, А в голове с утра сто тысяч почему,
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