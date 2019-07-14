Надо поздравить Соболь, Яшина и других с тем, что их не допустили до "выборов".

Это самый лучший результат, который может получить реально оппозиционный кандидат. Именно и только ради этого им стоило выдвигаться.

В выборах на каком-то более-менее серьезном уровне оппозиционному кандидату победить все равно не дадут. В российском избирательном цирке разрешают участвовать только наемным клоунам. Иных ролей там нет. Если "оппозиционного" кандидата выпускают на арену, он неизбежно становится шутом на подтанцовке у подонков (роль Собчак и Ко).

В выборах можно участвовать, только понимая, что тебя к ним не допустят. Тогда это участие приобретает смысл. Во-первых, "городу и миру" демонстрируется, что никаких выборов в России нет, и все это - неприличный позор. Во-вторых, создается информационный повод для новых протестов, ведущий к оживлению протестного движения.

Новости Спецслужбы России сливают друг друга

Власти обычно пытаются обеспечить себе видимость "победы на выборах" с помощью манипуляций и фальсификаций. В этот раз они просто не допускают любых оппозиционных кандидатов. Видимо, Кремль уверен в том, что даже подкуп, обман и фальсификации не принесут ему победу. Единственное спасение - не регистрация соперников. Это означает, что оппозиционные кандидаты пользуются в разы большей поддержкой, чем провластные. То есть власть просто повисла в воздухе. Кроме грубого насилия, ей не на что опереться.

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