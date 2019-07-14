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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Кремль повис в воздухе: власти не на что опереться

15.2т

Надо поздравить Соболь, Яшина и других с тем, что их не допустили до "выборов".

Это самый лучший результат, который может получить реально оппозиционный кандидат. Именно и только ради этого им стоило выдвигаться.

В выборах на каком-то более-менее серьезном уровне оппозиционному кандидату победить все равно не дадут. В российском избирательном цирке разрешают участвовать только наемным клоунам. Иных ролей там нет. Если "оппозиционного" кандидата выпускают на арену, он неизбежно становится шутом на подтанцовке у подонков (роль Собчак и Ко).

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В выборах можно участвовать, только понимая, что тебя к ним не допустят. Тогда это участие приобретает смысл. Во-первых, "городу и миру" демонстрируется, что никаких выборов в России нет, и все это - неприличный позор. Во-вторых, создается информационный повод для новых протестов, ведущий к оживлению протестного движения.

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Власти обычно пытаются обеспечить себе видимость "победы на выборах" с помощью манипуляций и фальсификаций. В этот раз они просто не допускают любых оппозиционных кандидатов. Видимо, Кремль уверен в том, что даже подкуп, обман и фальсификации не принесут ему победу. Единственное спасение - не регистрация соперников. Это означает, что оппозиционные кандидаты пользуются в разы большей поддержкой, чем провластные. То есть власть просто повисла в воздухе. Кроме грубого насилия, ей не на что опереться.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Соколов Андрей
Соколов Андрей
Боже мой, какой напыщенный дурак...а еще еврей. Про загнанного в ловушку Путина я слышу лет 15, а воз и ныне там.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Лузер эйдман поздравил лузеров в кубе....клоуны карнавально-отвального пролетели...а может стоит поступать как в незалэжной? взять и шмальнуть с гранатомёта в "оппозицию",а игорок?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Litvinenko Nik, "не прихадила" Эту дикую абизяну не так дрессировали.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Дегтяренко Светлана, -как "астраумна"...) а не прихадила на ум-если он есть-шо то была правакация...?)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На роиси к выборам допускают только показушную(карманную) оппозицию,типа Собчак.
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Соколов Андрей
Соколов Андрей
Джонсон Саймон Ф., то есть получается так. Жоппозицию народ не выбрал честно, и она требует, чтобы ей ПРЕДОСТАВИЛИ места в Думе. Какая же это демократия?
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