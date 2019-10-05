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5 октября • обновлено в 17:55
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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
Социолог Все статьи автора

Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами на улицах?

1.6т

Вот за такой плакатик, а также переписку в чате и виртуальную поддержку движения Мальцева двух парней Яна Сидорова и Влада Мородасова, 19 и 22 лет отроду сегодня приговорили к 6 годам и семи месяцам и к 6 с половиной годам колонии строгого режима соответственно. А до этого их зверски пытали и два года гноили в СИЗО.

Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами на улицах?

Они ребята нестоличные и незнаменитые, не принадлежат к людям творческих профессий и не пьют кофе в модных хипстерских заведениях. Но их дело не менее чудовищно, чем дела Голунова и Устинова. Более того, один из них по возрасту и внешнему виду - практически ребенок. Чекисты возрождают сталинские традиции: пытают и гнобят детей в тюрьмах по политическим обвинениям.

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За Голунова и Устинова вписалась московская элита: журналисты, "лидеры общественного мнения". Где же их поддержка Сидорову и Мордасову? Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами: "мы Сидоров и Мордасов"? Где почетный собутыльник сильных мира сего Гордый Веник? Где журналисты так успешно "вытащившие своего" Голунова? Где актеры еще недавно после каждого спектакля призывавшие отпустить Устинова?

Пока о Сидорове и Мордасове пишут в основном оппозиционные СМИ, активисты и правозащитники (я узнал подробности этой истории от замечательной Жени Чириковой). Звезды столичного бомонда молчат. Когда чекисты в рамках возрождения сталинских традиций придут за ними, заступаться будет уже некому.

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Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Тема
Протесты в России
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Эйдмана
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Велком в Россию игороша,вали с неметчины,бери плакатики и мощной грудью на защиту демократии в Мордоре.....
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Где , где - на корпоративе у Путина )))) . Идиоты только думает , что Лошадь и Тараторка будет за простых людей , наивные украинские дети ))) .
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
А вы видете на улице Gдельбу Эйдмана с плакатом, "Я Мордасов унд Сидоров"? Я не вижу. А Gдельба Эйдман, двоюродный братик Боруха Немцова ведь где то есть.
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