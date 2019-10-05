Вот за такой плакатик, а также переписку в чате и виртуальную поддержку движения Мальцева двух парней Яна Сидорова и Влада Мородасова, 19 и 22 лет отроду сегодня приговорили к 6 годам и семи месяцам и к 6 с половиной годам колонии строгого режима соответственно. А до этого их зверски пытали и два года гноили в СИЗО.

Они ребята нестоличные и незнаменитые, не принадлежат к людям творческих профессий и не пьют кофе в модных хипстерских заведениях. Но их дело не менее чудовищно, чем дела Голунова и Устинова. Более того, один из них по возрасту и внешнему виду - практически ребенок. Чекисты возрождают сталинские традиции: пытают и гнобят детей в тюрьмах по политическим обвинениям.

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За Голунова и Устинова вписалась московская элита: журналисты, "лидеры общественного мнения". Где же их поддержка Сидорову и Мордасову? Где все эти СобчАки и КанделАки с плакатами: "мы Сидоров и Мордасов"? Где почетный собутыльник сильных мира сего Гордый Веник? Где журналисты так успешно "вытащившие своего" Голунова? Где актеры еще недавно после каждого спектакля призывавшие отпустить Устинова?

Пока о Сидорове и Мордасове пишут в основном оппозиционные СМИ, активисты и правозащитники (я узнал подробности этой истории от замечательной Жени Чириковой). Звезды столичного бомонда молчат. Когда чекисты в рамках возрождения сталинских традиций придут за ними, заступаться будет уже некому.

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