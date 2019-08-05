В круге первом. За последние месяцы гражданский протест в России действительно вышел на качественно новый уровень. Жители Екатеринбурга выступили против застройки городского сквера и… добились того, что их требования услышали... В Москве в стотысячепервый раз полиция подбросила наркотики и… "неугодного" журналиста Ивана Голунова – впервые удалось вырвать из лап силовиков. Более того, началось расследование против тех, кто устроил наркопровокацию… В Шиесе протестующие против "свалки века" по-прежнему не позволяют начать работу осквернителям нашей земли… Ну и, конечно, московское требование честных выборов оказалось сильнее произвола силовиков и городских властей. Несмотря на публичные запугивания и массовые задержания, 3 августа на улицы города вышло не меньше протестующих, чем неделю назад…

Протест: результаты на сегодня и прогноз на завтра. Надев маски на силовиков и сбросив маски с собственных физиономий, власть продемонстрировала всей стране свою бесчеловечную отвратительность.

Активная часть общества не просто выразила полное недоверие системе (мы и раньше понимали, что "жизнь как в Португалии", что "25 миллионов современных рабочих мест", что "квартиры для ветеранов"… - это миф), но и показала, что готова реально и всерьез отстаивать свои попранные права.

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В глупое положение поставила себя сама власть - занимаясь неприкрытой фальсификацией предстоящих выборов, она оказалась в тупике. В демократических странах выборы – это механизм разумного выпускания пара и способ исправления допущенных ошибок, у нас же, в авторитарной системе, выборы ведут общество к закипанию. По мере возвращения москвичей из отпусков, власти будут автоматически "рекрутировать" в несогласие все больше граждан, а в голосовании 8 сентября реальных участников либо не будет, либо оно превратится в общегородской протест. Призыв на выборы окажется призывом на оппозиционный митинг, стремление легитимировать власть станет механизмом ее окончательной делигитимации. В авторитарном государстве деятельность чиновников в очередной раз приведет к результату, противоположному их намерениям.

Есть ли у властей какой-то ответ москвичам? По-моему, ситуация совершенно очевидна – ответа не существует. Авторитарно-тоталитарный режим может имитировать "прямые линии" и диалоги с народом (мы помним, как одна и та же группа людей, меняя "униформу" изображала то рыбаков-путриотов, то фермеров-путриотов, то рабочих автозавода-путриотов и т.д.), но он не способен вступать в реальный диалог с обществом. На что он от силы готов - это пытаться переключить внимание. Но трюк с батискафом не вызвал в стране ничего, кроме раздражения и иронии. А исчезновение мэра при всяком форс-мажоре равносильно признанию, что он ничего не может сделать. Конечно, теоретически у власти есть еще один вариант "дискуссии" - "вариант Тяньаньмынь". Янукович пытался использовать его на Майдане в ослабленно-разбавленном варианте. Результат известен. Суд в Киеве определил меру его вины, а украинизированный вариант гимна итальянских партизан - "Витя, чао, Витя чао, Витя чао, чао, чао!" стал любимой песней наших соседей…

Важно сознавать, что стадия кризиса, в которую страну завела "вертикаль" - т.е. система без обратной связи - скорее всего, является неразрешимой и не имеющей паллиативов. При сохранении не реформируемой системы нищета может только углубляться, как и экологический и демографический кризис. Значит острота конфликта может только возрастать…

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Каковы могут быть требования протестного движения? Требования, как мне кажется, могут быть вполне конкретными.

- Прекратить террор и задержания участников мирных шествий, свободу всем политзаключенным.

- Демонстранты или, иначе, участники шествий могут избрать делегацию для ведения переговоров в мэрии (а не в следственном комитете). Переговоры вместо арестов!

- Всех оппозиционных кандидатов в депутаты горизбирком обязан зарегистрировать. Требование представлять списки за регистрацию того или иного кандидата не соответствуют Конституции. Их можно признать добровольно представляемыми. Кандидат в депутаты Мосгордумы может такой список собрать, если желает, и представить в избирком, а может и не собирать...

Заграница нам не поможет. Если посмотреть на политику демократического зарубежья, становится понятно, что им до нас, увы, дела нет. Для Голландии, Италии или Швейцарии Россия – просто рынок их товаров и услуг, а не объект политического воздействия. Для защиты наших активистов они не ударят и пальцем о палец. Кремль неустанно выявляет "иноагентов", прекрасно понимая, что никаких иноагентов в России нет. Государства определяющие мировую политическую стратегию – ФРГ и США, также не интересуются нашей оппозицией. Даже некоторые бывшие соцстраны и бывшие республики СССР, сознающие – какая опасность таится для них на востоке, не влияют на нашу оппозиционную активность. Украина, лишь после пяти лет войны, решила, что, неизвестно когда, но стоит создать мировое русское радиовещание… Кажется, единственный, кто нас сегодня может понять и кому сочувствуем мы - это протестующий Гонконг…

И все же, говорят, что один скромный шаг западные демократии готовы сделать и об этом стоит помнить участникам разгона мирного протеста, безжалостно применяющим электрошокеры и дубинки. Поскольку происходящее на шествиях-митингах снимается на многие видеокамеры, "активистам разгона", как и их руководителям будет трудно получить когда-либо визу для поездки в Европу…

П.С. Тема гражданского протеста становится сейчас самой актуальной, поэтому призываю всех коллег, особенно активистов периода Перестройки, поделиться своими соображениями независимо от того к каким оттенкам демократии и патриотизма они сегодня примыкают.

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