Любой объективный исследователь должен признать, что Сталин является самым страшным палачом русской истории и нашего народа. Никакой Гитлер не уничтожил столько соотечественников и иностранцев, сколько уничтожил Сталин. Это цифра настолько чудовищная, что она до сих пор не названа. И это является одним из самых больших секретов существующей российской власти, являющейся правопреемницей сталинщины.

Не случайно эта тема возникает в телепрограммах, не случайно ставятся новые памятники, не случайно Сталин захоронен на Красной площади. Он был верным учеником продолжателя Ленина, который, может быть, угробил людей еще больше. Точные цифры отсутствуют. С одной стороны это какое-то чудовищное зло. В России нет семьи, которая бы не пострадала в годы войны или от ленинско-сталинских репрессий. Это одна составляющая.

Другая составляющая это, что можно говорить о каком-то социальном безумии, что с мозгами у россиян вытворяется что-то невероятное. И люди делают это не по своей воле. Это делает чудовищная машина пропаганды, которая внушает чуть ли не каждому второму, что никого выше Сталина и прекраснее него не было и быть не может. Разные опросы, которые проводятся в нашей стране, показывают, что Сталин – один из самых великих государственных деятелей.

Из этого можно сделать вывод, что страна пребывает в чудовищном идейном кризисе, что огромная часть общества считает, что белое – это черное, а черное – это белое. Что бандеровцы окружили великую Россию со всех сторон и непонятно, как нам держаться дальше. В ситуации мощнейшей пропагандистской машины, надо понимать, что возможности каждого человека ограничены, и не каждый знает, как устроен атом или финансовая система Минэкономики.

Пропагандистская машина свои действия производит абсолютно преступно. Как говорил Геббельс, любую чушь с помощью пропаганды можно превратить в абсолютную истину. Это должны попытаться понять сами россияне и должны учитывать люди, которые живут рядом с нашей страной. Они должны понимать, где первопричина бед. Нужно не несчастного забитого водителя автобуса наказывать, а нужно привлекать к ответственности создателя этой системы. Вот кто несет ответственность за деформированные мозги целого народа, который видит мир в искаженном виде через поле российской пропаганды.

Ждать осталось недолго. Все это рухнет и отвечать придется.

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