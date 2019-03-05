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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
автор книги "Российская идея", доктор философских наукВсе статьи автора

Сталин: с мозгами у россиян творится что-то невероятное

26.5т

Любой объективный исследователь должен признать, что Сталин является самым страшным палачом русской истории и нашего народа. Никакой Гитлер не уничтожил столько соотечественников и иностранцев, сколько уничтожил Сталин. Это цифра настолько чудовищная, что она до сих пор не названа. И это является одним из самых больших секретов существующей российской власти, являющейся правопреемницей сталинщины.

Не случайно эта тема возникает в телепрограммах, не случайно ставятся новые памятники, не случайно Сталин захоронен на Красной площади. Он был верным учеником продолжателя Ленина, который, может быть, угробил людей еще больше. Точные цифры отсутствуют. С одной стороны это какое-то чудовищное зло. В России нет семьи, которая бы не пострадала в годы войны или от ленинско-сталинских репрессий. Это одна составляющая.

Сталин: с мозгами у россиян творится что-то невероятное

Другая составляющая это, что можно говорить о каком-то социальном безумии, что с мозгами у россиян вытворяется что-то невероятное. И люди делают это не по своей воле. Это делает чудовищная машина пропаганды, которая внушает чуть ли не каждому второму, что никого выше Сталина и прекраснее него не было и быть не может. Разные опросы, которые проводятся в нашей стране, показывают, что Сталин – один из самых великих государственных деятелей.

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Из этого можно сделать вывод, что страна пребывает в чудовищном идейном кризисе, что огромная часть общества считает, что белое – это черное, а черное – это белое. Что бандеровцы окружили великую Россию со всех сторон и непонятно, как нам держаться дальше. В ситуации мощнейшей пропагандистской машины, надо понимать, что возможности каждого человека ограничены, и не каждый знает, как устроен атом или финансовая система Минэкономики.

Пропагандистская машина свои действия производит абсолютно преступно. Как говорил Геббельс, любую чушь с помощью пропаганды можно превратить в абсолютную истину. Это должны попытаться понять сами россияне и должны учитывать люди, которые живут рядом с нашей страной. Они должны понимать, где первопричина бед. Нужно не несчастного забитого водителя автобуса наказывать, а нужно привлекать к ответственности создателя этой системы. Вот кто несет ответственность за деформированные мозги целого народа, который видит мир в искаженном виде через поле российской пропаганды.

Ждать осталось недолго. Все это рухнет и отвечать придется.

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Персоны
Иосиф СталинВладимир Ленин
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Неужели даже больше ,чем евродемократы североамериканских или остиндских краснокожих утилизировали?не верю.
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Драга Іван
Драга Іван
Не надо все сворачивать на пропаганду. Из слов аффтара проистекает вывод, что все расеяне недееспособные и не могут отвечать за свои действия, потому что видите ли, проклятая пропаганда их сбивает с толку. Несчастные каzапики, это что же, до скотского состояния их довела американская пропаганда? или своя собственная? Натурально, страна дураков. Жги, господи! там никого уже не спасти (с)
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Крым Андрей
Крым Андрей
А мне, собственно, совсем непонятна дикая ненависть к Сталину прыгучих скакуасов. Тех самых, которые на любого, имеющего отличные от них взгляды, верещат - "убить, посадить, расстрелять, враг украины, предатель, повесить..." Вы же, собаки бешеные, если бы вас на место Сталина посадить, устроили бы такую диктатуру, что кровь рекой бы лилась.
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Schaidenko Leonid, вперед, на лесоповал, на Колыму, копай Беломор-Канал во имя людоеда Сталина. Или мечтаешь быть вертухаем?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Никак нет. Не устроили бы, даже если бы очень захотели, в силу следующих причин: 1) Отсутствует мышление государственного масштаба 2) Духа не хватит.
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