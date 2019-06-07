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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наукВсе статьи автора

Россия загнулась бы без помощи Запада

1.3т

Еще раз – о войне. От Лаврова – к Путину.

"С ленты новостей. МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

"По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", — сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

Владимир Владимирович! А вечная благодарность союзникам? А никто не забыт... А память о 42-х миллионах погибших – это "свадебный генерал"? "Это вообще не проблема"? "Не проблема" для Вас или для России?

НЕТ СЛОВ!!!

После большой паузы…

Еще про уроки истории, которые не дают выучить… В форсировании Ла-Манша участвовало 150 тысяч англичан, американцев, канадцев… Погибло 4 тысячи участников. С немецкой стороны было уничтожено 8 тысяч фашистов. Один за двух – это формула Д. Эйзенхауэра. Как и в войне с Финляндией, 8- 10 наших – за одного врага - формула Сталина, самого бездарного военачальника всех времен и народов.

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В.П. Астафьев в "Прокляты и убиты" описывает форсирование Днепра… Река была красной, погибли тысячи тысяч…

И еще про Второй фронт. Англичане, сразу после 22 июня, организовали помощь нашей стране. 7 ноября 41 года по Красной площади в знаменитом параде прошли танки, поставленные британцами…

…Теперь это признано и у нас: через несколько дней после подписания "Секретного протокола" 23 августа 39 года, немецкий дипломат тайно передал его текст американскому коллеге. Американцы и англичане не без оснований полагали, что Гитлер вновь может попытаться стать "другом и союзником" Сталина, если армия Рейха окажется в сверхтяжелом положении. Это и стало основной причиной того, что западные демократии оказывали безвозмездную и решающую военную, экономическую, политическую помощь "великому менеджеру" Сталину (в Первую Мировую Россия не вводила продкарточки до марта 17-ого года, а подростки не стояли по 10 часов на ящиках у токарных станков), но свои войска союзники, по большому счету, задействовали только с лета 44-ого года, когда исход войны был более-менее предрешен. Эта, высказанная профессиональными историками, версия событий кажется мне наиболее убедительной.

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Темы
Вторая мировая войнаВойна
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Игоря Чубайса
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Прерия Алекс
Прерия Алекс
россия бы загнулась...а что было бы потом с западом?что ни чубайс, то тварь!
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