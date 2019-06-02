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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наукВсе статьи автора

Остановите войну с Украиной

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Дорогие! Недавно я рассказывал на радио, как в 39-ом, во время советской войны с Финляндией, красные летчики сбрасывали агитлистовки на финскую армию. Финские командиры зачитывали их перед строем, после чего солдаты Маннергейма стояли насмерть...

… Мой блог "Остановить войну с Украиной" висит на сайте "Эхо Москвы"… Текст прокомментировало больше 200 читателей, посетило, с вчерашнего вечера, более 50 тысяч человек. Большинство комментариев – с поддержкой. Несколько человек – резко против.

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Ниже привожу коммент некоего "Timwlad 98". Он из серии "читать перед боем".

"Господин дурак Игорь Чубайс, вы Минские Соглашения которые подписали страны Германия, Франция, Украина и Россия прочитайте и утверждено в ООН. Там ясно сказано, что на украине мафиозная война между кланами и Минские Соглашения это единственное решение для применения сторон. Киевская власть не выполняет эти Минские Соглашения утверждённые в ООН установив клановую еврейскую бандеровскую власть нацистов. И потому и применены санкции для принуждения еврейской нацистской власти в Киеве к применению с Донбассом. Господин еврей нацист дурак Игорь Чубайс, изучайте матчасть."

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Автор
Игорь ЧубайсИгорь Чубайс
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассероссийская пропаганда
Место
Россия
Теги
УкраинаНовости Россиипропаганда
Источник
Источник:Facebook Игоря Чубайса
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