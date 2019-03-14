В нашей стране "социальная чувствительность" целенаправленно снижается и деформируется уже сто лет. Но ведь многие так и не отучились называть черное – черным, а белое – белым!
Ошеломляющие цитаты. Переходя "ближе к делу", начну с цитирования и пересказа нескольких суждений из "Экономики России…", которые настраивают и приближают к соответствующим выводам.
"…нелегальный экспорт подтачивает бюджет. …расхождение данных Федеральной таможенной службы об импорте и экспорте и данных приграничных государств, ВТО и ООН доходит до 30 – 70%. Таможенные потери российского бюджета от "серого" импорта и экспорта в 2013 году составили не менее 2,5 триллионов рублей."
Напомню, что вся доходная часть бюджета страны в прошлом году составила около 19 триллионов рублей.
Да, да, вы правильно поняли (или еще не поняли) – авторы книги доказывают, что огромная доля, примерно половина всего проданного нашим государством за рубеж, бесследно исчезает, официально не фиксируется и не учитывается и, само собой, не облагается никакими таможенными сборами!
А если перейти от доли и процентов к абсолютным цифрам? В книге находим:
"по данным ФТС в 2011 году общий экспорт России составил 516 миллиардов долларов. По данным стран-партнеров, их импорт из России за тот же период составил 1,034 триллиона долларов, т.е. потери равны 518 миллиардам долларов".
Слушайте, у нас за лайки сажают, боятся, что они развалят режим. Недавно разговаривал с парнем, который реально отсидел за лайки 2 года. А тут полтриллиона "зеленых" исчезает ежегодно на государственной таможне – и ничего!? Это знаете сколько – это потеря 20 тысяч рублей ежемесячно каждым россиянином – от новорожденного – до самого великовозрастного пенсионера! То есть у каждого из нас за год уворовывают 240 тысяч рублей, у средней семьи – почти миллион! Пожалуй, такая система действительно может рухнуть и должна опасаться даже лайка!
Продолжу цитировать. Если от экспорта-импорта вообще, перейти к данным об экспорте нефти и газа…
По данным ООН, представленным ФТС, в 2015 году Россия поставила в США нефтепродукты на 3,1 млрд долл,, а по данным, представленным США, поставки за тот же период составили 9 млрд. долл. Соотношение данных по нефтепродуктам с Германией составляет 10,9 млрд и 27,1 млрд. долл. То есть, эти две страны фактически получили в 2,6 раза или на 22,2 млрд. долл. (1,36 трлн. руб. по среднегодовому курсу ЦБ в 2015 году), больше, чем мы им поставили по документам.
Переведем дыхание, остановимся… вопрос конкретный – кто именно "положил в карман" 1,36 триллиона рублей? Где эти деньги сейчас? Или такая "неучтенка" используется для другой цели - чтобы Украину с Европой и всю Америку поставить "вверх дном"! Как вернуть деньги в бюджет? Кстати, американцы и немцы – в курсе или это им не интересно? Кто их партнеры - персонально, с кем именно они торгуют? Может быть, начнем поиск сразу с двух сторон?
Продолжу цитировать.
…Бюджет в 2013 году потерял 2,5 трлн. рублей в виде причитающихся (но не полученных) таможенных пошлин и НДС. …Этих денег хватило бы, чтобы удвоить расходы на образование, науку, культуру, кинематографию и здравоохранение, на которые, суммарно в 2015 году было потрачено 1,22 трлн. руб.
Про пенсии в книге ничего не написано и не пересчитано. Видимо, когда ее писали, про отмену или, официально – про "увеличение пенсионного возраста" – еще не сообщили. Однако сейчас посчитать "что к чему" - нетрудно, не будь криминального экспорта, пенсии можно было бы не отменять, а увеличить в разы всем ветеранам…
И совсем коротко - про "эффективность" наших нефтегазовых компаний.
"Роснефть" в 2016 году показала выручку в 74,4 млрд. долл. (5 трлн. руб.), против 226,1 млрд. долл. у ЭксонМобил. Однако в "Роснефти" работают 295,8 тыс. чел, тогда как в ЭксонМобил занято 71,1 тыс. сотрудников, разрыв в выручке на одного занятого - 12,6 раза. Добыча нефти в тоннах на одного работника "Роснефти" в 2015 году в 3 раза меньше, чем в 2005.
Еще менее эффективно работает "Газпром", у которого выручка на одного занятого в 25 раз ниже, чем у того же ЭксонМобил.
Добавим, что "мимо кассы" по данным аудиторов Счетной палаты, идет почти половина рыбного экспорта нашего Дальнего Востока.
Сделать выводы и не (или) потерять страну. В заключение – еще несколько выводов и комментариев. Любой нормальный человек разбирается в своем бюджете, в бюджете своей семьи. Но когда речь идет о доходах и расходах огромного государства, здесь трудно разглядеть не то, что копейки, невозможно понять, без дополнительных, специальных, профессиональных исследований куда уходят сотни миллиардов и даже триллионы.
Поэтому нам совершенно необходимы ученые – гражданские активисты, которые могут и готовы доходчиво объяснить обществу и каждому конкретному гражданину – как расходуется государственный бюджет, как в него приходят или не приходят миллионы и миллиарды? В этой сфере остро необходим профессиональный гражданский контроль!
Ситуация, раскрытая и выявленная в рассматриваемой нами "Экономике России…", является совершенно аномальной, ненормальной и требующей экстренных мер. За финансовые потери в выявленных астрономических размерах несут личную ответственность не только руководители крупнейших компаний, но и правительство страны и ее президент.
Работу группы А. Навального по выявлению отдельных высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупции, необходимо дополнить работой независимых ученых, которые подготовят "дорожную карту" замены действующей в стране единой, разорительной, криминально-коррупционной системы, эффективным экономическим механизмом!
Вместо однонаправленной вертикали власти, вместо государства с пониженной социальной ответственностью, нам нужно госуправление с широкой и неотключаемой обратной связью. Нам необходима свободная, гражданская дискуссия о будущем страны, необходимо обсуждение и выбор эффективного политико-экономического проекта для России.
…Может быть, в единственной, совершенно честной книге о Великой Отечественной – "Воспоминания о войне" - ее автор, фронтовик Николай Никулин, с горечью писал – если бы все командиры армий, фронтов, дивизий были агентами Вермахта, и они не причинили бы нам такого вреда, какой причинили красные командиры. Будь Никулин жив сегодня, он бы, видимо, написал – если бы все воротилы большого бизнеса, таможня, министры и губернаторы, были бы агентами вражеских спецслужб, и они не причинили бы стране такой урон, какой причиняет нынешняя бюрократия… Начало формы
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