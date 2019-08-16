ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ В.В. Срочно.
Уважаемый г-н Президент!
В российских СМИ появилось следующее новостное сообщение.
Лента новостей: 14:30, 15 августа 2019
"Сергей Лавров: Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан.
Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор. Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956-го года."
В последние месяцы тема российско-японских отношений активно обсуждалась в наших СМИ. В частности, ряд авторов напомнил, что в январе 1960 года Советское правительство официально отказалось от Декларации 1956 года. Поэтому какая-либо ссылка на эту Декларацию, как и попытка изменить существующий ныне статус Курил, неизбежно, создаст международные проблемы и породит глубокий конфликт в российско-японских отношениях.
Кроме того, действия, о которых сообщил министр Лавров, грубо нарушают множество статей Конституции Российской Федерации (начиная с Раздела 1, Главы 1, статья 4, пункты 1 и 3 – до Главы 8, статьи 9, п.2.)
Поскольку, согласно Конституции, в присяге президента именно президент гарантирует целостность государства, повторяя тем самым статью 80, пункт 2 Конституции, прошу ответить на вопрос - когда вы приступите к исполнению своих конституционных полномочий и подтвердите территориальный суверенитет и неприкосновенность границ нашей страны?
Также, хотел бы получить ответы на следующие вопросы.
Продолжает ли у нас действовать Конституция Российской Федерации 1993 года?
Какую ответственность и наказание понесет г-н Лавров, грубо нарушивший наш Основной закон?
Не входило ли в планы г-на Лаврова передача (или продажа) других российских территорий иностранным государствам?
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