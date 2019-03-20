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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наукВсе статьи автора

Грозного ненавидела вся Россия, но когда он умер – началась смута

1.1т

Действительно, никто не ждал, что Нурсултан Назарбаев уйдет именно сейчас. Но его уход в самом Казахстане воспринимается не так, как в России. Там уже переименовали столицу в честь Нурсултана, хотят переименовать все главные улицы и областные центры… В России новость об уходе Назарбаева воспринимается как некая проекция ухода Путина. Все ждут, когда это произойдет и все выстраивают разные прогнозы.

И если проводить аналогии с Россией, то Владимир Путин не уходит не потому, что его не интересует власть. У него все есть, просто после его ухода ему никто не сможет гарантировать покой и стабильность. Вот это самое страшное и он это понимает.

После ухода руководителей такого типа возникает самая главная проблема: как же быть дальше? Даже пока он существует, он действительно контролирует всю ситуацию. В его руках все рычаги: и политические, и экономические и военные. В стране не существует никаких альтернативных структур и партий, гражданских объединений.

Владимир Путин

Владимир Путин

Аналог ситуации в России был в конце XVI века, когда ушел первый царь-абсолютист Иван Грозный. Его ненавидела вся Россия, но когда он умер – началась смута, ведь не существовало никаких институтов управления. Такая же ситуация может возникнуть и теперь, хотя многие мечтают, чтобы Россия распалась и разорвалась на десятки кусков. Но те, кто высказывают такие пожелания, не понимают, что это приведет к тяжелейшей и страшной гражданской войне, где могут быть задействованы все виды вооружений.

Новости
Уход Назарбаева: кто будет преемником и что будет делать Путин

Нынешняя проблема очень сложная, непонятно, как ее решать, сохранится ли Россия. Эти вопросы на сегодня действительно остры и не видно, чтобы Путин предпринял хоть какой-то мудрый шаг, чтобы как-то подготовить свой уход. Рано или поздно Путин уйдет, он же не вечный. Наоборот все протесты, все конфликты разрешаются по линии обострения. Но даже алмаз имеет какую-то прочность, так же как и существующая у нас система. Недовольство в стране все время растет, уровень доверия к Путину – 32%. Кризис обостряется, и каким будет выход из этой ситуации – до сих пор не ясно.

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Тема
Социально-экономическая ситуация в России
Персоны
Владимир ПутинНурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Теги
Новости РоссииРоссия
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
"Его ненавидела вся Россия, но когда он умер – началась смута". При грозном россии не было, так эту территорию почему-то назал петр1, гораздо позже И это историк-россиевед, что уже говорить об остальных кацапах, госпадя...
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