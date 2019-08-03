Новость из США. Вторая часть санкций за применение Россией химического оружия в Великобритании.

На сайте Белого Дома опубликован подписанный вчера Трампом указ о новых санкциях в отношении России за применение химического оружия в Великобритании.

Согласно указу, США будут противодействовать "продлению какого-либо кредита или финансовой или технической помощи ... международными финансовыми институтами", также запрещено "любому банку Соединенных Штатов предоставлять любые займы или предоставлять какие-либо кредиты ... за исключением займов или кредитов для целей покупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

При этом характерно, что в указе президента нет названия страны, против которой введены санкции. Можете проверить - слово Russia или Russian Federation в указе не упомянуто ни разу (официальный текст по ссылке). Название страны, против которой вводятся санкции, можно восстановить только из других нормативных актов, ссылка на которые есть в указе.

По-видимому, те, кто составляли указ, либо не хотели раздражать президента, либо боялись, что увидев, против кого вводятся санкции, он может в последний момент отказаться подписывать указ.

Санкции введены с десятимесячным опозданием на основании закона от 1991 года о контроле за химическим и бактериологическим оружием и его ликвидации после многочисленных напоминаний комитета по иностранным делам Палаты Представителей. Последнее письмо с требованием ввести в действие санкции второго этапа, которые согласно закону администрация обязана была ввести в ноябре 2018 года, было направлено в Белый Дом председателем комитета демократом Элиотом Энгелом и его заместителем республиканцем Майклом Макколом в прошедший понедельник.

Надо сказать, что и санкции введены сугубо символические. Страна-агрессор и без того де-факто отрезана от американских кредитов с сентября 2014 года, когда соответствующие санкции, запрещающие американским банкам давать кредиты на срок более 30 дней были введены администрацией Обамы за российскую агрессию против Украины.

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