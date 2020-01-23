"Идите на..." В России разгорелся громкий скандал вокруг нового министра культуры. Фото

В России разгорелся скандал вокруг нового министра культуры Ольги Любимовой.

После назначения ее на должность в Кабинете министров премьера Михаила Мишустина, в сети всплыли ее провокативные посты в "Живом журнале". Также было найдено фото, на котором Любимова посылает "нах*й".

"Я вот ж*пой чую, как перед выборами ситуация накаляется. Вот мои друзья начали ходить на митинги. В моем детстве на митинги ходили алкаши и бездельники – там поили водкой", – писала в сети будущий министр культуры РФ.

Так, в ЖЖ чиновница вела онлайн-дневник, где называла себя "некультурным человеком" и признавалась, что не понимает, что такое гражданское общество. Любимова писала в сети, что она "ни х*ена не культурный человек". Также она не выносит посещение выставок, балет, оперу и классическую музыку.

В другой публикации министр рассказывала, как нашла свой старый личный дневник, который вела в 16 лет. В нем Любимова описывала "восторг от кислоты" и "чудесную атмосферу в храме на Троицу", а также излагала "20 способов привлечь к себе внимание противоположного пола".

Также в сети было опубликовано фото Любимовой, на котором она одета в футболку с надписью: "Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите нах*й".

Ольга Любимова zona.media

Российский блогер для "Эхо Москвы" Виктор Шендерович написал, что до поста министра Любимова на росТВ руководила созданием пропагандистских передач.

"Время покажет" как вершина этой публицистики… Не хочется вас огорчать, но телеведущий Шейнин с незабвенным ведром г*вна выходил в эфир именно под руководством нынешнего министра культуры… Ведро г*вна буквально – и тонны пропагандистского, ксенофобского г*вна, вываленного на россиян, увы, под руководством Любимовой… Это чиновница, прекрасно встроенная в путинский истеблишмент. Собственно, по-другому и быть не могло", – отметил он.

Пост Любимовой в ЖЖ Скриншот

Согласно биографии, до поста министра Любимова была главой Департамента кинематографии Минкульта РФ. На ТВ она работала корреспондентом, редактором и шеф-редактором некоторых программ. Многие из них были на религиозную тематику, например, "Ортодокс" или "Православный календарь". В Минкульт пришла в 2015 году, где занималась развитием российского кино.

В СМИ ее имя всплывало в связи с поддержкой эротического фильма, на который дали деньги из бюджета. Чиновница боялась, что премьера картины спровоцирует скандалы, и потому перед одобрением сначала лично отсмотрела.

Пока что новый министр культуры РФ никак не прокомментировала назначение. Однако она уже удалила все посты из ЖЖ, но они доступны в веб-архиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января новоназначенный премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал свое правительство.

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