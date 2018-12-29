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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

"Идет война пацанская, в натуре, мля, война!"

1.6т

Йеллоустонский вулкан – нацпредатель какой-то: все никак не взрывается и не сносит Калифорнию. А мы так рассчитывали на его сознательность, что даже войны с Америкой не начинали. Но каждый Искандер всеми ядерными интимностями чесался о Воеводу и ждал: когда же огненная лава накроет США? Теперь вот приходится думать о развороте Гольфстрима во имя утопления проклятой Вашингтонщины – чтоб её смыло на веки вечные термоядерным цунами.

Мы – мирные люди, не хотим, чтобы американцы мучились. Пусть все случится быстро. Раз – и сдохли, а мы – в раю. Испытание ракеты "Авангард" - это просто праздник какой-то! Путин так и сказал: "Подарок стране к Новому году". А каких еще подарков вы ожидали от нашего лысенького: шоколадных батончиков, что ли? Не время, скрепные, кругом враги; вместо оливье грызите ржавые ракеты и смазывайте машинным маслом вечно глохнущую "Армату".

Минтруд озвучил суровые ожидания: до начала следующей весны больше 230 тысяч россиян останутся без работы. В финансовой и банковской сферах могут быть уволены 30,5 тысяч сотрудников. 27,7 тысяч работников транспортной сферы также рискуют оказаться на улице, вместе с 16, 5 тысячами производителей электрооборудования вычислительной и измерительной техники.

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Массовые увольнения ожидаются в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тысячи сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тысячи), автомобилестроения (8,2 тысячи), производства стройматериалов (6,2 тысячи).

В сумме "под нож" уйдут 230 тыс. рабочих мест, причем места эти в большинстве своем занимают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Те самые, что зажмуриваются и убегают от назойливых вопросов наших корреспондентов или, наполнив глаза Божьей росой, твердили навязчивую мантру "Нас не коснется".

В 2019-м коснется так, что сложно будет устоять на ногах. США готовы принять два Закона непосредственно о России. Первый - Закон о защите выборов через прочерчивание красных линий, и второй - Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Это означает, что путинский режим добился-таки признания: он опасен для США. На уровне Закона. Беда лишь в том, что этот режим, поправший все законы внутри самой России, стал олицетворением страны.

"Идет война пацанская, в натуре, мля, война!"

Владимир Путин

С другой стороны, если население терпит – значит, по большому счету, его все устраивает, и оно автоматически становится соучастником всех преступлений режима: и отравления в Солсбери, и вмешательства в выборы в других странах, и отторжения территорий соседних государств. Значит, отвечать будут все, а речи о размежевании "народа и элит" - пустые разговоры в пользу бедных.

Тряхнет серьезно, и в Кремле это знают, потому – готовятся. Сценарий остался один, и он – репрессивный. Объединение с Беларусью "по-доброму" невозможно: Лукашенко – не самоубийца, он не собирается доживать свой век под Ростовом, как какой-нибудь Янукович, и будет биться до последнего: оттягивать время на переговорах, отступать и огрызаться, но свою власть не отдаст ни за какие посулы. Переводить войну с Украиной из "гибридного" состояния в открытую имеет смысл только в случае резкого ухудшения положения дел на "внутреннем фронте".

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А в том, что экономические сводки в 2019-м будут напоминать фронтовые, сомневаться не приходится. Незримая война с собственным населением в России идет давно, остается только это признать хотя бы одной стороной. И в наступающем году это признание будет сделано: если не Кремлем, то населением – точно. Именно поэтому новый виток массовых репрессий станет последним подспорьем для путинской группировки. Весь 2018-й кремлятина изыскивала деньги для удовлетворения собственных аппетитов, придумывая для россиян все новые налоги.

Перед Новым годом плешь-фюрер встретился с представителями крупного бизнеса, намекнув, что пора бы и толстобрюхим похудеть, тряхнув мошной в пользу путинских "нацпроектов". Но на встречу явились далеко не все. Совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с состоянием 1,5 млрд долларов и банкир Пётр Авен с состоянием в 5 млрд. долларов проигнорировали кремлевское рандеву. Теперь надо бы, затаив дыхание, следить за их дальнейшей судьбой, но вряд населению это будет интересно: времена наступают такие, когда гораздо актуальнее вопрос собственного выживания.

"Идет война пацанская, в натуре, мля, война!"

А условия будут меняться ежедневно и, скорее всего – без навязчивых предупреждений. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился проверить материалы всех уголовных дел, по которым в Москве были вынесены оправдательные приговоры. Так что сажать будут снова – даже тех, кого ранее выпустили. Система ужесточается: "Никого не выпускать. Новые уголовные дела - это новые звезды на погонах, продвижение по карьерной лестнице и премиальные! Пленных не берем: фронт расширяется, работаем на полное уничтожение противника!.."

На войне как на войне: о милосердии не вспоминают, и разговоры о закрытии движения "За права человека" - вполне логичное продолжение расширяющейся линии внутрироссийского фронта. Когда идет война всех со всеми – открываются только направления для новых наступлений: украинский фронт, сирийский, белорусский. Главное – не смотреть в сторону Китая, дабы не спровоцировать многомиллионную группу товарищей на агрессивное поглощение Сибири, которая и так уже осваивается драконовскими темпами, но в Кремле делают вид, что ничего не происходит.

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"Идет война пацанская, в натуре, мля, война!" - вот основной лейтмотив, под который придется встречать наступающий боевой 2019-й. И – как там выразился на останкинском сходняк-корпоративе пропагандист Шейнин? – "Быстренько взяли бокалы! Бокалы, мля, взяли, я сказал!.." Ну, а теперь – подняли повыше. И выпьем за победу над вражьим разумом. Не чокаясь, выпьем.

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Саша СотникСаша Сотник
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Санкции против Россиироссийская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
Источник
Источник:sotnik-tv.com
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
На мой взгляд Сотник от Шейнина не сильно отличается. Просто разные источники финансирования.
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