"Идет в пропасть": в Госдуме разразились оскорблениями в адрес Зеленского из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал агрессоров своей позицией по оккупированному Крыму, отказавшись признавать незаконную аннексию украинского полуострова Россией.

Об этом заявил депутат нелегитимной Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости. Сообщается, что оккупанты рассчитывали на другой сценарий.

"Наступает разочарование в господине Зеленском, который уже изначально занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму. К сожалению, он показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения. Все стратегии возвращения Крыма туманные и бесперспективные. Не стоит нашим "партнерам" даже бумагу марать пустыми измышлениями", - сказал Шеремет.

Путин и Зеленский Крым. Реалии

По его словам, Зеленский наступает на те же грабли, что и его предшественник на президентском посту.

"Зеленский продолжает делать из Украины инструмент для сдерживания России. И самое страшное, что страдает от этого прежде всего украинский народ. На сегодня Зеленский ничем не хуже и не лучше своего предшественника. Он идет по натоптанной дорожке, которая ведет в пропасть", - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию возвращения украденного Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие вопросы затронут лидеры ЕС в ходе встречи с Зеленским. Президент Украины также проведет в Брюсселе переговоры с руководством НАТО.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед его первым официальным визитом в столицу Европейского Союза –​​ Брюссель, который должен состояться 4 июня.

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