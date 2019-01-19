И Рыбку съесть, и...
Проститутка Настя Рыбка в тысячу раз честнее и моральней тех, кто ее преследует.
По сравнению со всеми этими миллиардерами и чиновниками с большой дороги, типа Дерипаски и Приходько, она сойдет за образец целомудрия и благочестия.
Рыбка - просто несчастная затравленная проститутка, а они (вся эта российская "элита") - жестокие бандиты, ненасытные воры, хладнокровные убийцы. У них есть деньги и власть, а значит они неприкасаемы и могут все. Она всего лишь слабая женщина, которую как сумку с купленной в супермаркете едой запихивают в корзину на колесиках и везут в тюрьму. Ее прессуют жестокие и злые мужчины-проститутки, которые хотят успеть, прямо по известной поговорке, и Рыбку съесть и на путинский ... сесть.
Дело Насти абсолютно политически мотивировано. Вся ее вина в том, что она приподняла завесу тайны над "трудами и днями" кремлевско-рублевских небожителей, за которой оказалась срамная нагота дешевого гопнического жлобья. Нищую проститутку пытаются закатать в тюрьму похабнейшие политические ляди. Дорогой Мемориал, признай Настю политзаключенной!
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.