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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

И Рыбку съесть и на путинский ... сесть

4.9т

И Рыбку съесть, и...

Проститутка Настя Рыбка в тысячу раз честнее и моральней тех, кто ее преследует.

По сравнению со всеми этими миллиардерами и чиновниками с большой дороги, типа Дерипаски и Приходько, она сойдет за образец целомудрия и благочестия.

И Рыбку съесть и на путинский ... сесть

Рыбка - просто несчастная затравленная проститутка, а они (вся эта российская "элита") - жестокие бандиты, ненасытные воры, хладнокровные убийцы. У них есть деньги и власть, а значит они неприкасаемы и могут все. Она всего лишь слабая женщина, которую как сумку с купленной в супермаркете едой запихивают в корзину на колесиках и везут в тюрьму. Ее прессуют жестокие и злые мужчины-проститутки, которые хотят успеть, прямо по известной поговорке, и Рыбку съесть и на путинский ... сесть.

Новости
Мы никогда не забудем: виновные понесут ответственность

Дело Насти абсолютно политически мотивировано. Вся ее вина в том, что она приподняла завесу тайны над "трудами и днями" кремлевско-рублевских небожителей, за которой оказалась срамная нагота дешевого гопнического жлобья. Нищую проститутку пытаются закатать в тюрьму похабнейшие политические ляди. Дорогой Мемориал, признай Настю политзаключенной!

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Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Персоны
Настя РыбкаОлег Дерипаска
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Для двоюродного брательника покойного Немцова, и проститутка - "образец целомудрия и благочестия"!:)
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Попова Ольга
Попова Ольга
НЕМЫТАЯ ПОДЛАЯ КРОВАВАЯ ПАРАША ДОКОТИЛАСЬ В СВОЕЙ ЗЛОБЕ ДО РУЧКИ , А КРОВОСИСИ ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК И ЦЮЦЯ , КРОВАВЫЕ ГОПНИКИ , ЖЛОБЬЕ
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
И ни единого кремлебота-ватана. Методичек ждут. 1 к 1000 что приравняют и поставят в один ряд с Скрипалями и Литвиненко.
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