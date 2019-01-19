И Рыбку съесть, и...

Проститутка Настя Рыбка в тысячу раз честнее и моральней тех, кто ее преследует.

По сравнению со всеми этими миллиардерами и чиновниками с большой дороги, типа Дерипаски и Приходько, она сойдет за образец целомудрия и благочестия.

Рыбка - просто несчастная затравленная проститутка, а они (вся эта российская "элита") - жестокие бандиты, ненасытные воры, хладнокровные убийцы. У них есть деньги и власть, а значит они неприкасаемы и могут все. Она всего лишь слабая женщина, которую как сумку с купленной в супермаркете едой запихивают в корзину на колесиках и везут в тюрьму. Ее прессуют жестокие и злые мужчины-проститутки, которые хотят успеть, прямо по известной поговорке, и Рыбку съесть и на путинский ... сесть.

Дело Насти абсолютно политически мотивировано. Вся ее вина в том, что она приподняла завесу тайны над "трудами и днями" кремлевско-рублевских небожителей, за которой оказалась срамная нагота дешевого гопнического жлобья. Нищую проститутку пытаются закатать в тюрьму похабнейшие политические ляди. Дорогой Мемориал, признай Настю политзаключенной!

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