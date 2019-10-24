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24 октября • обновлено в 14:09
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"И нам эту ораву кормить!" В сети разгромили новое видео с Путиным на саммите в Сочи

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В сеть попало видео с церемонией фотографирования глав делегаций саммита "Россия – Африка" в Сочи. На нем "засветился" и президент РФ Владимир Путин. Пользователи начали возмущенно комментировать ролик.

Видео сюжета канала "Россия 24" разметил на своей странице журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Улыбаемся и машем: второй день саммита "Россия – Африка" начался церемонией фотографирования лидеров", – написал Смирнов.

В сети разгромили видео с Путиным на саммите в Сочи

В сети разгромили видео с Путиным на саммите в Сочи

Скриншот

Пользователи сети разъяренно начали комментировать ролик.

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"Не только собственный народ грабить, но и африканский дружки Путина будут", "Господи, и нам эту всю ораву кормить", "Путин нагло улыбается русским из Африки, как бы говоря: "Смотрите сюда, скоты, вы ничего не решаете, решаю все я, за вас", – отметили они.

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Скриншот

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Скриншот

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин попал под очередную волну насмешек от российских граждан после открытия первого экономического форума "Россия – Африка", который начался в Сочи.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Сочи
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Putin Serjio
Putin Serjio
Разгромили... Тремя комментариями..
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