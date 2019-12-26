"И какал, наверное, плохо": Путин пожаловался на недосып и нарвался на смех

Президент России Владимир Путин пожаловался на плохой сон в последние несколько дней после замечания миллиардера Геннадия Тимченко о том, что нужно уделять время тренировкам по хоккею.

Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter. Сеть отреагировала волной комментариев. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

"Не высыпался в последнюю неделю, мало спал – 4-5 часов", – сказал Путин.

Тимченко: Надо все-таки уделять время тренировкам

Путин: Не высыпался в последнюю неделю, мало спал - 4-5 часов pic.twitter.com/njaBoezpNr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2019

"Старческая бессонница. У многих есть такой дед, который встает в 5утра и всех за*бывает", – пишут в сети.

"И какал, наверное, плохо", – комментируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети.

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