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26 декабря • обновлено в 09:27
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"И какал, наверное, плохо": Путин пожаловался на недосып и нарвался на смех

1.5т
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Президент России Владимир Путин пожаловался на плохой сон в последние несколько дней после замечания миллиардера Геннадия Тимченко о том, что нужно уделять время тренировкам по хоккею.

Видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter. Сеть отреагировала волной комментариев. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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"Не высыпался в последнюю неделю, мало спал – 4-5 часов", – сказал Путин.

"Старческая бессонница. У многих есть такой дед, который встает в 5утра и всех за*бывает", – пишут в сети.

"И какал, наверное, плохо", – комментируют пользователи.

"И какал, наверное, плохо": Путин пожаловался на недосып и нарвался на смех
"И какал, наверное, плохо": Путин пожаловался на недосып и нарвался на смех
"И какал, наверное, плохо": Путин пожаловался на недосып и нарвался на смех

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Искренне недоумеваю: мы тут, значит, уже два десятилетия мучаемся и страдаем под путинским кнутом, а лютой, животной ненавистью к нему пылают кakлы и грузины? Выбрали бы себе нормального президента и лютовали бы себе на здоровье, так нет, им нашего подавай)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Утром мажу бутерброд —Сразу мысль: а как народ?И икра не лезет в горло,И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна —Все волнуюсь об Расее,Как там, бедная, она? (Л Филатов)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Злопыхатель Вежливый, У него есть и другие высказывания. К примеру вот это идеально подходит для хoхлов: "Коли шансы на нуле, Ищут злата и в золе!"
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фил филька
фил филька
все таки упоротые, путин для вас очень важен. от слова охренеть как. вы даже каждую фразу его обсуждаете. а если вдруг путин чихнет то это как минимум пара статей на обозе и ваших комментариев за сотню)))
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