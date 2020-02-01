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1 февраля • обновлено в 21:33
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"Это его ноу-хау": в России рассказали, когда Путин объявит имя преемника

2.3т
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Перед уходом с поста президента России Владимир Путин назовет имя своего преемника и 99%, что именно он и выиграет следующие выборы.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, вопрос о конкретном преемнике Путин решает лично, это одна из главных его тайн, но не исключено, что им опять может стать бывший премьер Дмитрий Медведев.

"Путин объявит о преемнике перед тем, как покинет пост президента России. Пока что это его личная тайна, его ноу-хау. Но 99%, что именно этот человек и выиграет выборы. Кто это будет – не знает никто. Может быть и Медведев, у которого есть два огромных преимущества в глазах Путина. Он уже проверен в качестве президента и, будучи им, покорно исполнял его волю. Во-вторых, Путин его хорошо знает, он ему лично удобен", – предположил Радзиховский.

Владимир Путин

Владимир Путин

DW

Он также напомнил, что фигура Медведева сейчас крайне непопулярна в России, но если Путин предложит его кандидатуру, то 99%, что его выберут.

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"Конечно, это будет президент, над которым все будут смеяться, у которого не будет никакого уважения в обществе. Насмешки, презрение и издевательства достанутся не только Медведеву, но и Путину. Но полностью исключить этого нельзя, так как Медведев уже проверен и понятен", – подытожил Радзиховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, преемником президента РФ Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, рассуждая, кто будет "рулить" Россией после Путина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев Леонид Радзиховский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Не "в России рассказали", а ровно одна мелкая и вонючая какашка испустила очередное зловоние. :-))) Как говорила о таких подонках Голда Меир - "каждый народ имеет право на своих негодяев". :-)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На Ровенской атомной электростанции, находящейся на северо-западе Украины, произошло отключение третьего энергоблока. Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС страны. По данным компании, энергоблок отключился в ночь на 1 февраля. Реакторная установка работает на 35 процентов от номинальной мощности. В настоящее время выясняются причины отключения. Утром 1 февраля работали второй и четвертый энергоблоки АЭС, а на первом продолжается плановый ремонт. В пресс-службе подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на объекте не выявлено. Радиационное состояние на территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось, заверили в «Энергоатоме». Ранее в январе отключение от энергосети произошло на другой украинской АЭС. Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области перестал работать из-за срабатывания автоматической защиты. Эх! Чую, второй Чернобыль не за горами...
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
А сам Путин-то в курсе, своего "ноу-хау"? Животные, когда вы научитесь нормальные заголовки "сочинять"? Над вами откровенно смеются, а вы yблядки, никак недопетрите!!!
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