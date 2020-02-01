"Это его ноу-хау": в России рассказали, когда Путин объявит имя преемника

Перед уходом с поста президента России Владимир Путин назовет имя своего преемника и 99%, что именно он и выиграет следующие выборы.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Леонид Радзиховский. По его словам, вопрос о конкретном преемнике Путин решает лично, это одна из главных его тайн, но не исключено, что им опять может стать бывший премьер Дмитрий Медведев.

"Путин объявит о преемнике перед тем, как покинет пост президента России. Пока что это его личная тайна, его ноу-хау. Но 99%, что именно этот человек и выиграет выборы. Кто это будет – не знает никто. Может быть и Медведев, у которого есть два огромных преимущества в глазах Путина. Он уже проверен в качестве президента и, будучи им, покорно исполнял его волю. Во-вторых, Путин его хорошо знает, он ему лично удобен", – предположил Радзиховский.

Владимир Путин DW

Он также напомнил, что фигура Медведева сейчас крайне непопулярна в России, но если Путин предложит его кандидатуру, то 99%, что его выберут.

"Конечно, это будет президент, над которым все будут смеяться, у которого не будет никакого уважения в обществе. Насмешки, презрение и издевательства достанутся не только Медведеву, но и Путину. Но полностью исключить этого нельзя, так как Медведев уже проверен и понятен", – подытожил Радзиховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, преемником президента РФ Владимира Путина может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung, рассуждая, кто будет "рулить" Россией после Путина.

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