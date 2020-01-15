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15 января • обновлено в 17:17
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"И это не Медведев": названо имя нового преемника Путина

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Преемник российского президента Владимира Путина появится в ближайшие дни и возможно, это будет его бывший охранник и нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Такое предположение OBOZREVATEL высказал финский журналист и писатель Дмитрий Запольский, комментируя отставку российского премьера Дмитрия Медведева. По его словам, нового преемника будут готовить политтехнологи, чтобы он мог заменить Путина до следующих выборов президента России в 2024 году.

Владимир Путин и Алексей Дюмин

Владимир Путин и Алексей Дюмин

Новая газета

"До сегодня я был уверен, что преемником Путина будет Медведев. Но ему предложили пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Возможно, в Кремле хотят дистанцироваться от него, чтобы он не успел уничтожить команду Путина. Новый преемник выйдет в публичное поле в ближайшие дни, говорят, что это будет Дюмин, бывший охранник Путина. Но все вместе это очень хр*новая идея. Двоевластие в России всегда кончалось очень плохо", – уверен Запольский.

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"Он сильнее Путина": назван преемник президента России после 2022 года

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку. Вместе с ним уходит правительство в полном составе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Выборы в России
Персоны
Алексей Дюмин Дмитрий Медведев Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ГИсполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров. По его словам, он был удивлен уровнем осведомленности российского лидера по данной теме.Витренко рассказал в интервью порталу «Гордон», опубликованном 15 января, что в ходе беседы Путин «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы, ставки» и напрямую с Витренко обсуждал детали. Такой уровень осведомленности главы государства, по мнению Витренко, «лишний раз доказывает, как для России важна эта тема». «Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит», — заявил он. Витренко признался, что эта встреча с российским лидером стала для него первой, и он «был, честно говоря, немножко в шоке», ведь «не каждый день приходится спорить с Путиным». Также исполнительный директор «Нафтогаза» опроверг слова бывшего замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о якобы «хамской манере» ведения переговоров у россиян. Витренко заявил, что не заметил хамства ни по отношению к себе, ни к кому-либо из членов украинской делегации, в том числе и к президенту Украины Владимиру Зеленскому
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