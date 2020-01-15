"И это не Медведев": названо имя нового преемника Путина

Преемник российского президента Владимира Путина появится в ближайшие дни и возможно, это будет его бывший охранник и нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Такое предположение OBOZREVATEL высказал финский журналист и писатель Дмитрий Запольский, комментируя отставку российского премьера Дмитрия Медведева. По его словам, нового преемника будут готовить политтехнологи, чтобы он мог заменить Путина до следующих выборов президента России в 2024 году.

Владимир Путин и Алексей Дюмин Новая газета

"До сегодня я был уверен, что преемником Путина будет Медведев. Но ему предложили пост заместителя председателя Совета безопасности РФ. Возможно, в Кремле хотят дистанцироваться от него, чтобы он не успел уничтожить команду Путина. Новый преемник выйдет в публичное поле в ближайшие дни, говорят, что это будет Дюмин, бывший охранник Путина. Но все вместе это очень хр*новая идея. Двоевластие в России всегда кончалось очень плохо", – уверен Запольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию ушел в отставку. Вместе с ним уходит правительство в полном составе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.