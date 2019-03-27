"И бомбить не пришлось": в сети высмеяли "телепортацию" забора в России

Пользователи сети высмеяли очередное "достижение" России. В соцсетях стало набирать популярность видео о "телепортации" забора в Воронеже.

Видео с исчезающим забором опубликовало в Facebook сообщество "Раисся Тудей".

"Новые способы телепортации не имеющие аналогов были опробованы в цветущем Воронеже!" – сказано в сообщении.

На видео показано, что во время потопа в городе каменный забор буквально рухнул под землю. Отметим, что в марте в Воронеже произошло настоящее стихийное бедствие, вследствие чего прорвало трубы водопровода.

Пользователи сети обсуждали беспомощность городских властей, и желали, чтобы такая же стена рухнула в московском Кремле.

"Рухнула стена, много лет разделявшая Западный и Восточный Воронеж", "Тяжелее воздуха оказался", ""Это вам не какая-то голливудская компьютерная графика и ретуширование! Ух! Горжусь!", "Если бы не ученые Сколково забор бы телепортировали солдаты НАТО!", "Пора уже на Красной Площади применять!", "Стабильность рухнула", "И бомбить не пришлось", "Жаль что не Кремль", "Копперфильд завидует", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

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