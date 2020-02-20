КРЕМЛЬ, ХВАТИТ РАЗОРЯТЬ РОССИЮ!!! НЕ УМЕЕТЕ – УХОДИТЕ!

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ - САМОЕ НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ!!

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

До этого 3 млрд. долларов Россия выплатила Укрнафтогазу.

Огромный и растущий штраф лежит на России за невозвращенную "Коллекцию Шнеерсона" - Любавические рукописи…

В марте – суд по сбитому Боингу!

А сколько стоит война в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии, сколько стоит недостроенный и брошенный "северный поток 2"?

И прочая, и прочая, и прочая…

ХВАТИТ!

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