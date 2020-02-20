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20 февраля • обновлено в 06:41
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Хватит разорять Россию, уходите!

2.9т

КРЕМЛЬ, ХВАТИТ РАЗОРЯТЬ РОССИЮ!!! НЕ УМЕЕТЕ – УХОДИТЕ!

НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ - САМОЕ НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРВЛЕНИЕ В ИСТОРИИ!!

Суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа.

До этого 3 млрд. долларов Россия выплатила Укрнафтогазу.

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Россия уверена, что сможет договориться с Украиной

Огромный и растущий штраф лежит на России за невозвращенную "Коллекцию Шнеерсона" - Любавические рукописи…

В марте – суд по сбитому Боингу!

А сколько стоит война в Украине, Сирии, ЦАР, Ливии, сколько стоит недостроенный и брошенный "северный поток 2"?

И прочая, и прочая, и прочая…

ХВАТИТ!

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Автор
Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Темы
российская экономика Российско-украинский конфликт На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Теги
Новости России Боинг МН17
Источник
Источник: Facebook Игоря Чубайса
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
А может чубайсам показать на дверь? Они и без в.йны дорого обходятся.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
50млрд с РФ ещё в 2014 требовали
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-после прочтения этой статьи ,я завыл
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