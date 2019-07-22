"Хуже, чем концлагерь!" В России онкобольных детей заражали смертельной болезнью

В России разразился громкий скандал из-за истории с заражением онкобольных детей гепатитом С.

Как сообщает ВВС, трагические случаи происходили долгое время в одной из больниц Благовещенска. На данный момент ведется уголовное дело, где потерпевшими признано более ста человек.

Отмечается, что в качестве основной версии инфицирования детей следствие рассматривает "использование нестерильных медицинских инструментов" и расходных материалов.

Родители, лежавшие в отделении со своими детьми, а также сами дети, с тех пор успевшие стать совершеннолетними, рассказали, что в разные годы наблюдали вещи, которые они считают нарушением санитарных правил. Например, медперсонал не менял резиновые перчатки.

"Она их просто протирала: спиртовая ватка была, человек шесть стоит, она протрет перчаточки, и в этих же перчаточках дальше. Я видела кровь на лотках. Не то что лужа прямо, конечно, а кровь, которую ваточкой пытались стереть и до конца не стерли", – рассказала одна из пострадавших.

Первые информация о заражении гепатитом стала появляться еще в 2012 году. Мама одного из зараженных детей написала заявление в Роспотребнадзор с требованием найти источник инфицирования ее дочери. После проверки выяснилось, что гепатитом С оказались больны две палатные медсестры и сразу 25 детей, лежавших в онкогематологии.

Больница в России moe-online.ru

Также одна из матерей больного ребенка вспомнила, что во время пребывания в отделении "думала, что это тюрьма". В 2014 году женщина устроилась работать в исправительную колонию под Благовещенском. "Так я поняла, что тюрьма – это пионерский лагерь, а у нас просто концлагерь был", – иронизировала она.

Комиссия решила, что "не исключена возможность заражения в онкогематологическом отделении". Но при этом, для матери написавшей заявление, единственным итогом расследования стало, что при последующих обращениях в больницу ее регулярно доводили до слез: "Мать обвиняли, на мать огрызались, она каждый раз шла туда с трясущимися руками, как на гильотину".

В отчете Генеральной прокуратуры России говорилось, что больницей "не соблюдаются сроки обследования на вирусный гепатит", "не соблюдаются нормативные требования по профилактике вирусного гепатита С", а также "не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в части контроля по вопросу диагностики и расследования случаев инфицирования гепатитом С детей онкогематологического отделения".

Родители начали массово жаловаться в госорганы, и требуют через суд моральной компенсации.

"У детей повсеместно проблемы социального характера: к детям не приходят на день рождения, в школе откровенно гнобят. Про стресс, который получают в этой ситуации родители, говорить не приходится", – сообщали потерпевшие.

На данный момент потерпевших уже более ста человек, утверждают в Следственном комитете РФ, но по подсчетам родителей, число инфицированных детей может перевалить за полторы сотни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенске (Россия) минимум 26 детей заразились гепатитом С после медицинских процедур.

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