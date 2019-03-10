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"Христос Воскресе – фейк?" В России разгорелся скандал

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Новостной интернет-ресурс "ТочкаНьюс" официально попросил разъяснений у пресс-службы нелегитимной Госдумы РФ по вопросу: считается ли использование фразы "Христос воскрес" в публичных материалах фейком?

Об этом сообщается на сайте издания. Кроме этого, информационное агентство требует разъяснить: является ли факт воскрешения Христа фейком? А также просит уточнить, какие штрафы и санкции будут применяться против СМИ за "дерзкое освещение очередного фейкового праздника в России"?

Скриншот обращения

Скриншот обращения

tochkanews.ru

Теперь, убежден главный редактор "ТочкаНьюс" Дмитрий Фоминцев, спикеру Госдумы Вячеславу Володину придется официально ответить на чрезвычайно важный для России вопрос: воскрес ли Иисус Христос официально?

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Столь необычный запрос связан с принятием в России закона, запрещающего публикацию и распространение недостоверной информации. Проголосованый Госдумой 7-го марта 2019-го года документ уже прозвали "законом о фейках".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Пасхакурьезы
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РоссияЕкатеринбург
Теги
СМИРоссияНовости РоссиикурьезГосударственная Дума России
Источник
Источник:ТочкаНьюз
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Юг Руси
Юг Руси
Специально для Обоза и скакуасов - "7 марта Госдума приняла закон о наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах. Закон, в частности, устанавливает наказание за распространение в интернете информации, "выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, (...) если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" - штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. Другим законопроектом, который рассматривается в Госдуме, предусматривается возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию."
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Д Алексей
Д Алексей
Тролить опг озеро уважуха)))
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