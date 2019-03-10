"Христос Воскресе – фейк?" В России разгорелся скандал

Новостной интернет-ресурс "ТочкаНьюс" официально попросил разъяснений у пресс-службы нелегитимной Госдумы РФ по вопросу: считается ли использование фразы "Христос воскрес" в публичных материалах фейком?

Об этом сообщается на сайте издания. Кроме этого, информационное агентство требует разъяснить: является ли факт воскрешения Христа фейком? А также просит уточнить, какие штрафы и санкции будут применяться против СМИ за "дерзкое освещение очередного фейкового праздника в России"?

Скриншот обращения tochkanews.ru

Теперь, убежден главный редактор "ТочкаНьюс" Дмитрий Фоминцев, спикеру Госдумы Вячеславу Володину придется официально ответить на чрезвычайно важный для России вопрос: воскрес ли Иисус Христос официально?

Столь необычный запрос связан с принятием в России закона, запрещающего публикацию и распространение недостоверной информации. Проголосованый Госдумой 7-го марта 2019-го года документ уже прозвали "законом о фейках".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Государственной думы России в первом чтении поддержали проект закона, который разрешает власти взять под контроль интернет. Если идея будет поддержана и во втором чтении, то россиян "в случае опасности" смогут лишить доступа к сети.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.