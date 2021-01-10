Знаете, какая сейчас самая большая проблема у оппозиции в Мордоре? Третий день читаю и челюсть подбираю. Превращение страны в фашистскую Германию а-ля тридцатые? Оккупация соседних стран? Репрессии к завоеванному народу? Захват власти? Убийства направо и налево уже?

Неа.

Ни за что не догадаетесь.

Самая главная проблема русского либерала сегодня – Твиттер забанил Дональда Трампа!!

На полном серьезе. Я не шучу. Там таааакие баталии... Такие войны. Оу, мама не горюй. Круче битвы про нескорбление.

В путинской, бл*ть, России. Где соловьев-киселев. Где за репосты моих текстов посадили уже двоих. Где журналистов убито больше, чем на некоторых войнах. Где все "либеральные" СМИ сами добровольно давным давно уже проглотили, причмокивая, и пишут в скобочках "организация, запрещенная в России", находят максимально обтекаемые формулировки, лишь бы не называть войну войной, аннексию аннексией, оккупацию оккупацией, а карты России рисуют уже и только исключительно с Крымом.

Обсуждают цензуру в США, бл*дь, и крах свободы слова в Америке.

Никогда русских так не волновала свобода слова в США как при Байдене (с)...

Знаете, я раньше никогда не мог понять – почему, когда речь заходит о Косово, русские либералы всегда осуждают удар США по Милошевичу?

Ну, вот, казалось бы. Только что закончился один ужас. И вот начинается новый. Грозящий новыми десятками тысяч смертей. Очередной войной, потоками беженцев, горами трупов. Что тут вообще можно обсуждать? Пяток крылатых ракет точечными ударами – и проблема решена. Спасено гигантское количество жизней.

Но нет. Евгения Марковна, например, ни разу не смогла пройти мимо, чтобы не сказать – я осуждаю США.

А потом понял.

Они НИ РАЗУ, никогда в жизни, не ставили себя на место ТЕХ, КОГО УБИВАЮТ.

Они ВСЕГДА ассоциировали себя только с теми, КТО УБИВАЕТ.

Ведь все же предельно просто. Просто представьте. Ты сидишь в этом своем Косово, и смотришь, как в разы более сильное государство с тоской по империи, только что устроившее войну на пару сотен тысяч трупов, собирается начать вторую серию. И придти тебя убивать. Сжигать твой дом. Лепа села лепо горе. Расстреливать твою родню. И тебе страшно до жопы. И ты сидишь, и прощаешься с жизнью. И ты сидишь, и оплакиваешь своих еще живых, но уже практически мертвых детей. И такая тоска. Такая чернуха. Хоть самому вешайся, не дожидаясь. Я, кстати, теперь знаю, почему люди вешаются перед казнью.

И тут приходит кто-то и парой ракет решает эту проблему.

И все. И второй серии не будет.

И ты будешь жить. И твои дети будут жить. И невероятная гора с плеч.

А затем появляется русский либерал и раскрывает рот - я не согласен, я осуждаю, это нарушение свободы слова...

ДА ПОШЕЛ ТЫ, С*КА, НАХ*Й!!!!!

Они никогда не ассоциировали себя с теми, кого готовятся громить и убивать.

С Чечней, Косово, Грузией, Украиной.

Они всегда ассоциировали себя только с теми, кто будет убивать.

А они - русские либералы – в этот момент будут писать возмущенные посты, пару раз выйдут с шариками, а через пяток лет поедут отдыхать в Крым, потому что Турция на локдауне. Это у них называется свободой слова по-русски.

А потом будут удивляться – ой, а нас то за что? Это нарушение прав!

Вы заметили, что в Украине этого дискурса вообще нет?

Тот, кто на полном серьезе спрашивал меня в четырнадцатом пятнадцатом годах, стоит ли продавать квартиру на левом берегу и перебираться на правый, потому что Днепр, скорее всего, остановит русские танки, тот, кто пережил этот страх и помнит его – у того вообще нет такой проблемы в его мировоззрении. Забанили какого-то там очередного мудака, который мог свалить мир в очередную помойку хаоса и опять сделать вопрос о русских танках под шумок на Левобережке актуальным? Да слава богу! Спасибо тебе, Марк. Будь этот мудак хоть четырежды президентом США.

А теперь давай, есть тут еще пара десятков говна, которое тоже нужно вынести. Пусть у себя в "Одноклассниках" пропагандируют.

Но не таков русский сферический конь в вакууме.

Но самое интересное, что как только это касается их самих – так там сразу бегут в прокуратуру и пишут заявления. Вот как только Рамзан Кадыров пишет какой-нибудь очередной пост с призывом к своим сторонникам "идти до конца" в противостоянии с этими предателями из "Эха Москвы" и прочими агентами госдепа - так там вой до неба, прокуратура, доколе и сколько можно.

Навальный готов умереть за право Салмана Радуева призывать к священной войне за свободу Чечни и захвату больниц и школ?

Ужас в глазах и отшатывание к стенке - ты что, это же терроризм!!

Ну то есть, когда вы припираетесь на чужую землю с авиацией, системами залпового огня, пятитонными бомбами объемного взрыва - и начинаете все это использовать против небогатых горных сел, против женщин с мотыгами, против городов, не разбирая, где школа, где детский сад - я помню, как я в Грозном стоял перед сложившейся школой, панельной, типовой, знаете, с такой синей маленькой плиточкой на стенах, точно такой же, в какой учился и я, и смотрел на эту занесению снегом груду панелей, сложившихся одна на одну, и старался не думать, что в момент удара в ней мог кто-то быть, и именно в этот момент у меня в мозгах что-то начало прозревать о том, кто я и что я здесь делаю – вот когда вы притаскиваетесь с химическим оружием на чужую землю и начинаете убивать там детей – это не терроризм.

И вы готовы умереть за право Соловьева обсуждать это не федеральном канале, хоть и не согласны ни с одним его словом.

А когда ровно с тем же приходят к вам - хотели войны? Ну так нате, блядь! - это уже терроризм и убийцы и призывы.

Пусть Алексей Навальный умрет за право Мильчакова призывать к, например, отделению его головы от тела. В чем проблема.

Путь Венедиктов умрет за право этого полоумного призывать к убийству Фельгенгауэр.

Экстраполируйте. Всегда экстраполируйте.

Хотя, там неизлечимо. Вот, потрясающе, конечно. Пропагандистская машина настолько свернула мозг психически неуравновешенному мужику, что он пришел на радиостанцию и воткнул нож в горло ведущей. Дважды. Потому что ему годами говорили про неё из телевизора. Какая она вражина. И призывали идти до конца. Ну, он и пришел.

Казалось бы. Как-то это должно прочистить мозги.

Но нет. Они по прежнему спорят. Можно ли сводить с ума людей, чтобы они пошли убивать, или нельзя?

Впрочем, в данном конкретном случае не имею ничего против.

Хотите умереть за их право призывать к вашим убийствам?

Да в добрый путь. Успехов. Если необучаемые.

К слову, а напиши я что-нибудь в духе "гори-гори ясно" - так говна будет до неба.

Но ок. Не доходит через мозги - дойдет через ж*пу. Обязательно.

Хранители, блин, слезинок.

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