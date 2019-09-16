Хранили оспу и Эболу: в России взорвался опаснейший научный центр

В государственном научном центре вирусологии "Вектор" возле города Новосибирск в России в понедельник, 16 сентября произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что взрыв прогримел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

В России взорвался научный центр "Вектор"

В результате ЧП пострадал один рабочий подрядной строительной организации – его госпитализировали с ожогами ног второй и третьей степени.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена.

ГНЦ "Вектор" – это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Таже в центре хранят возбудителей лихорадки Эболы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане взрыв на свадьбе убил 63 человека.

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