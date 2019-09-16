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16 сентября • обновлено в 18:53
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Хранили оспу и Эболу: в России взорвался опаснейший научный центр

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В государственном научном центре вирусологии "Вектор" возле города Новосибирск в России в понедельник, 16 сентября произошел взрыв, в результате чего пострадал один человек.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что взрыв прогримел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, в котором шел ремонт. После этого возник пожар на площади 30 квадратных метров, который позднее был ликвидирован.

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В России взорвался научный центр "Вектор"

В России взорвался научный центр "Вектор"

В результате ЧП пострадал один рабочий подрядной строительной организации – его госпитализировали с ожогами ног второй и третьей степени.

Глава наукограда Кольцово Николай Красников, побывавший на месте ЧП, сообщил, что угрозы биологической опасности нет, ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока не установлена.

ГНЦ "Вектор" это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970–1980-е годы здесь активно шла разработка биологического оружия. На "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Таже в центре хранят возбудителей лихорадки Эболы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане взрыв на свадьбе убил 63 человека.

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Россия Новосибирск
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взрыв Новости России
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