''Хотят разорвать Россию!'' Кремлю подсказали новую уловку для украинцев

Украинцам, которые являются прихожанами Российской православной церкви в Украине, могут выдать паспорт гражданина РФ.

Главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что таким образом Россия будет защищать людей от "религиозных преследований", передает "РИА Новости".

"В сложившейся ситуации Россия готова защитить людей, преследуемых, в том числе, на Украине по религиозным мотивам, путем предоставления убежища и гражданства", – сказал Гаврилов по итогам встречи с муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном.

Российский политик полагает, что "православная вера и традиционные духовные ценности" играют важную роль скрепы для российского общества, и подчеркнул, что объединение христиан с мусульманами является фактором силы, а не слабости.

Сирийский муфтий назвал получение Украиной Томоса попыткой "разорвать Россию" и предупредил об опасности использования религии в политических целях, как в случае с исламом.

Флаг России Rodina.news

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные власти в "Л/ДНР" пытаются создать у местного населения убежденность в том, что Россия будет выдавать им свои паспорта.

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