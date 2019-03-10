|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

4.1тЧитать материал на украинском

В субботу, 9 марта, в России в канун завершения Масленицы сожгли макет башни "Бастилии".

Праздник для россиян прошел в калужском арт-парке Никола-Ленинвец, сообщает официальный сайт мероприятия.

Отметим, что построил макет башни российский художник Николай Полисский. Сожжение "Бастилии" произошло под руководством художника-перформансиста Германа Виноградова. Высота сооружения для масленичного сжигания составила 20 метров.

Новости
"Это позор!" Украинцы резко отреагировали на скандал в оборонке

По словам организаторов действа, "Бастилия" в Калужской области "не будет иметь ни одного заключенного и сгорит без революционных событий и при полном и равном уважении к поклонникам Робеспьера и Людовика XVI".

В сети высмеяли бессмысленность сжигания "Бастилии" на Масленницу.

"У нас не только бунт бессмысленный и беспощадный, но и праздники точно такие же. Сожжение макета Бастилии в честь Масленицы. Еще раз медленно. Сожжение макета Бастилии в честь Масленицы. Масляный Шабат еще не кончился", – написал в Twitter пользователь Новости Кафки.

В комментариях под постом также смеялись над таким празднованием Масленницы.

"Они что и Бастилию тоже брали?", "Теперь об этом можно сказать правду - Да!", "Бастилиянаша причем навечно", "Им пенсии сожгли, а они Бастилию!", "Бастилию? Это намек?", "Палеты это вам не г*вно, с ними работать посложнее. Может они изначально петуха хотели из них сложить, или рейхстаг какой, но помучавшись, решили, что и ху*ло деревянное тоже прокатит", "Скоро! Исторический шок! Бастилию оказывается снесли русские!", "Варвары палят Европу? Очевидно чем-то из Китая , химией какой то их кормят?", "Уровень пи*деца у глубинного народа зашкаливает!" – писали в сети.

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

Скриншот

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

Скриншот

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

Скриншот

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

Скриншот

"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России активисты Путина опозорились с феминистками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
4
27
Смешно
2
Интересно
18
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
DROM DROMADER
DROM DROMADER
Резкий переход с бояры на героин даёт совершенно неожиданный эффект: московиты "дошли" до Парижа. Ещё немного и Лондон будет "взят".
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Лапоть Иван
Лапоть Иван
Лишняя хромосома даёт о себе знать.Кацапы,как дети малые.То жгут что-нибудь,то блины с лопат едят.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Юг Руси
Юг Руси
Люди с жиру бесятся, а лохлы с ума сходят ))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
DROM DROMADER
DROM DROMADER
Юг Руси, Класс - теперь я буду называть московитов лохлами. Ты поразительно наблюдателен.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Лапоть Иван
Лапоть Иван
С пальмового жиру бесятся?.Прекращайте говно всякое в рот тянуть..Натуральный жир нужно употреблять,нищеброды.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Наши блоги