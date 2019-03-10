"Хотели петуха или рейхстаг!" В России на Масленницу сожгли "Бастилию"

В субботу, 9 марта, в России в канун завершения Масленицы сожгли макет башни "Бастилии".

Праздник для россиян прошел в калужском арт-парке Никола-Ленинвец, сообщает официальный сайт мероприятия.

Отметим, что построил макет башни российский художник Николай Полисский. Сожжение "Бастилии" произошло под руководством художника-перформансиста Германа Виноградова. Высота сооружения для масленичного сжигания составила 20 метров.

По словам организаторов действа, "Бастилия" в Калужской области "не будет иметь ни одного заключенного и сгорит без революционных событий и при полном и равном уважении к поклонникам Робеспьера и Людовика XVI".

В сети высмеяли бессмысленность сжигания "Бастилии" на Масленницу.

"У нас не только бунт бессмысленный и беспощадный, но и праздники точно такие же. Сожжение макета Бастилии в честь Масленицы. Еще раз медленно. Сожжение макета Бастилии в честь Масленицы. Масляный Шабат еще не кончился", – написал в Twitter пользователь Новости Кафки.

В комментариях под постом также смеялись над таким празднованием Масленницы.

"Они что и Бастилию тоже брали?", "Теперь об этом можно сказать правду - Да!", "Бастилиянаша причем навечно", "Им пенсии сожгли, а они Бастилию!", "Бастилию? Это намек?", "Палеты это вам не г*вно, с ними работать посложнее. Может они изначально петуха хотели из них сложить, или рейхстаг какой, но помучавшись, решили, что и ху*ло деревянное тоже прокатит", "Скоро! Исторический шок! Бастилию оказывается снесли русские!", "Варвары палят Европу? Очевидно чем-то из Китая , химией какой то их кормят?", "Уровень пи*деца у глубинного народа зашкаливает!" – писали в сети.

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