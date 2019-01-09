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Хотела сделать селфи: в России произошло жуткое ЧП с ребенком

2.3тЧитать материал на украинском

В России 13-летняя девочка выстрелили в себя из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи.

Происшествие случилось в Московской области. Ребенок получил огнестрельное ранение лица, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

"Девочка, находясь на втором этаже дачного дома, расположенного в Мытищах, решила сделать селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя, по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица", – сообщили в полиции.

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В результате выстрела девочка получила ранение с переломом нижней челюсти.

В ходе проверки было установлено, что оружие принадлежало отцу девочки на основании разрешения на хранение и ношение. По факту ненадлежащего хранения пистолета мужчину было привлечено к административной ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Дейман Алон
Дейман Алон
Кацапское малолетнее быдло не сильно отличается от взрослых особей!
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