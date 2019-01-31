''Хотел увидеть Путина!'' В похищении картины Куинджи нашли ''руку Кремля''

Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри" 32-летний Денис Чуприков украл полотно, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мужчина отметил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание, сообщает MK.ru.
"Хотел внимание привлечь к себе. Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом", – рассказал он.
Чуприков добавил, что и раньше добивался встречи с Путиным.
"Я на сайте пытался записаться на прием, и в Кремль приходил, меня там встретили сотрудники ФСО, записали мои данные и сказали, что все передадут. Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПДН не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести", – поделился он.
Похититель сообщил, что хотел рассказать главе Кремля "идеи о том, как сделать жизнь в России лучше".
Денис Чуприков
ТАСС
Также Чуприков рассказал, что якобы попал в Третьяковскую галерею без билета.
"Пошел и пошел. Никто не остановил. Я считаю, что обладаю немного гипнозом. Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше… Я не читал название полотна. Просто сердце подсказало, что надо ее взять. Понравились виды на ней. Я аккуратно снял, вытащил из рамы. Все сделал одной рукой. Я ее не резал ножиком, не портил — понимаю, какая это ценность. Так что ущерба я картине не нанес. Но все равно очень-очень извиняюсь. Простите меня! Я правда хотел ее вернуть", – сообщил он.
Также он добавил, что его с картиной в руках не остановили сотрудники и охрана музея, ни сами посетители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".
Похитителем картины Куинджи оказался 32-летний крымский бизнесмен Денис Чуприков.
В России задержали вора, который похитил картину Архипа Куинджи.
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