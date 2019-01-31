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''Хотел увидеть Путина!'' В похищении картины Куинджи нашли ''руку Кремля''

1.2тЧитать материал на украинском

Похититель картины Архипа Куинджи "Ай-Петри" 32-летний Денис Чуприков украл полотно, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мужчина отметил, что таким образом хотел привлечь к себе внимание, сообщает MK.ru.

"Хотел внимание привлечь к себе. Думал, украду, утром верну и во время возвращения попрошу о встрече с президентом", – рассказал он.

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Чуприков добавил, что и раньше добивался встречи с Путиным.

"Я на сайте пытался записаться на прием, и в Кремль приходил, меня там встретили сотрудники ФСО, записали мои данные и сказали, что все передадут. Вы не думайте, я не сумасшедший, на учете в ПДН не стоял. Хотя все это звучит странно, соглашусь. Но у меня были кое-какие идеи, я хотел их донести", – поделился он.

Похититель сообщил, что хотел рассказать главе Кремля "идеи о том, как сделать жизнь в России лучше".

Денис Чуприков

Денис Чуприков

ТАСС

Также Чуприков рассказал, что якобы попал в Третьяковскую галерею без билета.

"Пошел и пошел. Никто не остановил. Я считаю, что обладаю немного гипнозом. Я хотел посмотреть картину, где образ Иисуса в саду. И меня озарило, что делать дальше… Я не читал название полотна. Просто сердце подсказало, что надо ее взять. Понравились виды на ней. Я аккуратно снял, вытащил из рамы. Все сделал одной рукой. Я ее не резал ножиком, не портил — понимаю, какая это ценность. Так что ущерба я картине не нанес. Но все равно очень-очень извиняюсь. Простите меня! Я правда хотел ее вернуть", – сообщил он.

Также он добавил, что его с картиной в руках не остановили сотрудники и охрана музея, ни сами посетители.

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Место
Россия
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пока кpым был укpаинским он немножко заболел даунизмом по пpичине твоpящегося вокpуг дуpдома..Pусские веpнулись слишком поздно.Пpоцесс стол необpатимым.Сейчас все симтомы котоpые есть у него типичны для всех хохлокастpюль.над ними пиндосы пpоводят экспеpемент.Удачно.Население пpевpащается в даунов.Это пpизнают все психиатpы незалежной.До 70% укpаинцев нуждаются в той или иной психиатpическое помощи по словам ихнего минздpава...
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Ватнозоиды-ТЕРПИЛЫ этот бред схавают ! Ущербная срана паРАША !
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Иванов Петр
Иванов Петр
ЕбашьРусню Андрей,ну ты же хохложоп схавал.
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