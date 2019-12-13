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13 декабря • обновлено в 22:09
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"Хорошо, что этого не видит Листьев": "Поле чудес" опозорилось знанием русского языка

1.8т
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В пятницу, 13 декабря, российская телепрограмма "Поле чудес" опозорилась незнанием русского языка.

Авторы программы допустили орфографическую ошибку в загаданном слове. Об этом стало известно благодаря Telegram-каналу "Планерка".

"Программа "Поле чудес" сегодня порадовала отменным знанием русского языка. Конфеты монпаНсье были загаданы с орфографической ошибкой. Но... Всем пофиг, и тот, кто "разгадал" такое слово, стал победителем всей программы", – написал автор сообщения.

Поле чудес опозорилось знанием русского языка

Поле чудес опозорилось знанием русского языка

Кадр из видео

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"Хорошо, что этого не видит Листьев. А русский язык отправляется в музей капитал-шоу "Поле чудес", – добавил автор.

Леонид Якубович

Леонид Якубович

vm.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НТВ опозорился с "расследованием" допингового скандала в России и пришел к выводу, что США вторгались в базу данных антидопинговой лаборатории в Москве.

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Персона
Леонид Якубович
Место
Россия Москва
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